https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880046227.html

Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"

Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023

Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"

Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с пропавшим в водах Атлантического океана батискафом вряд ли получится... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:41

2023-06-23T16:41

2023-06-23T16:41

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

атлантический океан

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720695_0:100:800:550_1920x0_80_0_0_1a437676711f2fe99f9282a17d240ea4.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с пропавшим в водах Атлантического океана батискафом вряд ли получится узнать в скором времени, сообщает телеканал CNN. "На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло", - передает телеканал слова Сонлейна. Ранее он заявил, что гибель членов экипажа является "трагической потерей для семей и для сообщества исследователей Мирового океана в целом". Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

https://ria.ru/20230622/podderzhka-1879893030.html

атлантический океан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, атлантический океан, в мире, сша