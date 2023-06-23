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Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023
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16:41 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880046227.html
Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"
Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023
Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"
Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с пропавшим в водах Атлантического океана батискафом вряд ли получится... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:41
2023-06-23T16:41
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
атлантический океан
в мире
сша
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с пропавшим в водах Атлантического океана батискафом вряд ли получится узнать в скором времени, сообщает телеканал CNN. "На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло", - передает телеканал слова Сонлейна. Ранее он заявил, что гибель членов экипажа является "трагической потерей для семей и для сообщества исследователей Мирового океана в целом". Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
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атлантический океан
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, атлантический океан, в мире, сша
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Атлантический океан, В мире, США
Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"

Сооснователь OceanGate Сонлейн: расследование ЧП с батискафом потребует много времени

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с пропавшим в водах Атлантического океана батискафом вряд ли получится узнать в скором времени, сообщает телеканал CNN.
«
"На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло", - передает телеканал слова Сонлейна.
Ранее он заявил, что гибель членов экипажа является "трагической потерей для семей и для сообщества исследователей Мирового океана в целом".
Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала.
Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
22 июня, 23:17
 
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаАтлантический океанВ миреСША
 
 
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