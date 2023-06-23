https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html

В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса

В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса - РИА Новости, 23.06.2023

В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса

Петиция против расторжения договора на аренду участка земли под новый комплекс российского посольства в Канберре за минувшие сутки набрала более 500 голосов на... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:49

2023-06-23T11:49

2023-06-23T12:43

в мире

австралия

канберра

россия

энтони альбанезе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879982592_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_767c83017bcaca3d96bd176a89816c69.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка земли под новый комплекс российского посольства в Канберре за минувшие сутки набрала более 500 голосов на сайте парламента Австралии. "Для первого дня это не плохо", - заявил РИА Новости по телефону автор петиции, австралийский активист русского происхождения Семен Бойков, который с декабря находится в генконсульстве РФ в Сиднее, получив убежище от преследования со стороны австралийских властей и ожидая получения российского гражданства. Петиция "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" была одобрена законодательным петиционным комитетом и на сайте парламента Австралии будет доступна для голосования до 20 июля (https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5219). Согласно разъяснениям на сайте австралийского парламента, после этого петиция будет направлена в палату представителей и законодатели передадут ее соответствующему министру, который должен ответить на просьбу, выраженную в петиции, в течение 90 дней, в некоторых случаях и дольше. Ответ будет рассмотрен палатой представителей и опубликован затем на парламентском сайте с текстом самой петиции. Ее текст гласит: "Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства". В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.

https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html

https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html

австралия

канберра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, канберра, россия, энтони альбанезе