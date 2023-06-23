Рейтинг@Mail.ru
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 23.06.2023 (обновлено: 12:43 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879970598.html
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса - РИА Новости, 23.06.2023
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса
Петиция против расторжения договора на аренду участка земли под новый комплекс российского посольства в Канберре за минувшие сутки набрала более 500 голосов на... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:49
2023-06-23T12:43
в мире
австралия
канберра
россия
энтони альбанезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879982592_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_767c83017bcaca3d96bd176a89816c69.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка земли под новый комплекс российского посольства в Канберре за минувшие сутки набрала более 500 голосов на сайте парламента Австралии. "Для первого дня это не плохо", - заявил РИА Новости по телефону автор петиции, австралийский активист русского происхождения Семен Бойков, который с декабря находится в генконсульстве РФ в Сиднее, получив убежище от преследования со стороны австралийских властей и ожидая получения российского гражданства. Петиция "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" была одобрена законодательным петиционным комитетом и на сайте парламента Австралии будет доступна для голосования до 20 июля (https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5219). Согласно разъяснениям на сайте австралийского парламента, после этого петиция будет направлена в палату представителей и законодатели передадут ее соответствующему министру, который должен ответить на просьбу, выраженную в петиции, в течение 90 дней, в некоторых случаях и дольше. Ответ будет рассмотрен палатой представителей и опубликован затем на парламентском сайте с текстом самой петиции. Ее текст гласит: "Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства". В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html
австралия
канберра
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879982592_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a927a462087a5d1454951f4ee0d9bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, канберра, россия, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Канберра, Россия, Энтони Альбанезе
В Австралии петиция в поддержку России начала собирать голоса

Петиция в поддержку посольства России в Австралии за сутки набрала более 500 голосов

© AP Photo / Rod McGuirkТерритория, отведенная под новый комплекс российского посольства в Канберре, Австралия
Территория, отведенная под новый комплекс российского посольства в Канберре, Австралия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Rod McGuirk
Территория, отведенная под новый комплекс российского посольства в Канберре, Австралия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка земли под новый комплекс российского посольства в Канберре за минувшие сутки набрала более 500 голосов на сайте парламента Австралии.
"Для первого дня это не плохо", - заявил РИА Новости по телефону автор петиции, австралийский активист русского происхождения Семен Бойков, который с декабря находится в генконсульстве РФ в Сиднее, получив убежище от преследования со стороны австралийских властей и ожидая получения российского гражданства.
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
21 июня, 18:30
Петиция "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" была одобрена законодательным петиционным комитетом и на сайте парламента Австралии будет доступна для голосования до 20 июля (https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5219).
Согласно разъяснениям на сайте австралийского парламента, после этого петиция будет направлена в палату представителей и законодатели передадут ее соответствующему министру, который должен ответить на просьбу, выраженную в петиции, в течение 90 дней, в некоторых случаях и дольше.
Ответ будет рассмотрен палатой представителей и опубликован затем на парламентском сайте с текстом самой петиции. Ее текст гласит: "Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства".
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, а 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.
Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду, о чем объявил премьер-министр Энтони Альбанезе. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.
Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии
15 июня, 11:38
 
В миреАвстралияКанберраРоссияЭнтони Альбанезе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала