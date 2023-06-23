https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879912344.html

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд - РИА Новости, 23.06.2023

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:36

2023-06-23T08:36

2023-06-23T08:51

россия

австралия

канберра

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли", - заявили агентству в посольстве РФ.Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре.С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".

https://ria.ru/20230622/petitsiya-1879749299.html

россия

австралия

канберра

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, австралия, канберра, в мире