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Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд - РИА Новости, 23.06.2023
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08:36 23.06.2023 (обновлено: 08:51 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879912344.html
Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд
Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд - РИА Новости, 23.06.2023
Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:36
2023-06-23T08:51
россия
австралия
канберра
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли", - заявили агентству в посольстве РФ.Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре.С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".
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австралия
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россия, австралия, канберра, в мире
Россия, Австралия, Канберра, В мире
Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

Посольство России в Австралии обратилось в суд из-за расторжения договора на аренду земли

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли", - заявили агентству в посольстве РФ.
Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре.
С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".
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