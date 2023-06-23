Рейтинг@Mail.ru
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом" - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 23.06.2023 (обновлено: 07:58 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879909467.html
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом" - РИА Новости, 23.06.2023
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"
Австралийские СМИ утверждают, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на участке, который был предназначен под посольство РФ в Канберре, пока... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:43
2023-06-23T07:58
в мире
канберра
австралия
россия
энтони альбанезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_361c6b214a210e388ddfb264e94dfc10.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийские СМИ утверждают, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на участке, который был предназначен под посольство РФ в Канберре, пока власти не расторгли договор на его аренду. Как сообщает телеканал Sky News Australia, "российский дипломат" якобы незаконно обосновался на участке в центре Канберры недалеко от парламента, курит сигареты и даже заказал продукты питания. На кадрах видеорепортажа видно, как некий мужчина курит рядом со строением, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь. Полиция следит за "сквоттером", но не может его арестовать из-за защиты дипломатического иммунитета, утверждает телеканал. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ситуация не вызывает опасений. "Мы будет отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности", - цитирует слова премьера на пресс-конференции телеканал АВС. Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре. С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".
https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878308223.html
канберра
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_755b1fd13b3829c6cd7148de465a859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канберра, австралия, россия, энтони альбанезе
В мире, Канберра, Австралия, Россия, Энтони Альбанезе
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"

Sky News: российский дипломат якобы захватил участок земли в Канберре

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Канберра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийские СМИ утверждают, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на участке, который был предназначен под посольство РФ в Канберре, пока власти не расторгли договор на его аренду.
Как сообщает телеканал Sky News Australia, "российский дипломат" якобы незаконно обосновался на участке в центре Канберры недалеко от парламента, курит сигареты и даже заказал продукты питания.
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
21 июня, 18:30
На кадрах видеорепортажа видно, как некий мужчина курит рядом со строением, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь.
Полиция следит за "сквоттером", но не может его арестовать из-за защиты дипломатического иммунитета, утверждает телеканал.
Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ситуация не вызывает опасений. "Мы будет отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности", - цитирует слова премьера на пресс-конференции телеканал АВС.
Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре.
С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики
15 июня, 13:03
 
В миреКанберраАвстралияРоссияЭнтони Альбанезе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала