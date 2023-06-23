https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879909467.html
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом" - РИА Новости, 23.06.2023
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"
Австралийские СМИ утверждают, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на участке, который был предназначен под посольство РФ в Канберре, пока... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:43
2023-06-23T07:43
2023-06-23T07:58
в мире
канберра
австралия
россия
энтони альбанезе
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийские СМИ утверждают, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на участке, который был предназначен под посольство РФ в Канберре, пока власти не расторгли договор на его аренду. Как сообщает телеканал Sky News Australia, "российский дипломат" якобы незаконно обосновался на участке в центре Канберры недалеко от парламента, курит сигареты и даже заказал продукты питания. На кадрах видеорепортажа видно, как некий мужчина курит рядом со строением, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь. Полиция следит за "сквоттером", но не может его арестовать из-за защиты дипломатического иммунитета, утверждает телеканал. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ситуация не вызывает опасений. "Мы будет отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности", - цитирует слова премьера на пресс-конференции телеканал АВС. Ранее МИД России выразил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре. С российской стороны было подчеркнуто, что Москва рассматривает это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю".
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в мире, канберра, австралия, россия, энтони альбанезе
В мире, Канберра, Австралия, Россия, Энтони Альбанезе
Австралийские СМИ заявляют о "захвате" земли "российским дипломатом"
Sky News: российский дипломат якобы захватил участок земли в Канберре