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В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП
В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП - РИА Новости, 23.06.2023
В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП
Аварийная ситуация произошла на высоковольтных линиях электропередачи в двух областях Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:22
2023-06-23T12:22
2023-06-23T12:22
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аварийная ситуация произошла на высоковольтных линиях электропередачи в двух областях Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Произошли аварии на высоковольтных линиях в двух областях, генерация полностью покрывает потребности потребителей. Вчера произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской и Волынской областях", - говорится в сообщении Минэнерго. По информации ведомства, из-за технологических нарушений выключались линии электропередачи в Киевской, Черновицкой, Тернопольской и Житомирской областях.
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в мире, украина, житомирская область
В мире, Украина, Житомирская область
В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП
Минэнерго Украины сообщило об аварийных ситуациях на ЛЭП в Ровенской и Волынской областях