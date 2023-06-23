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В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП

В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП - РИА Новости, 23.06.2023

В двух областях Украины произошли аварии на ЛЭП

Аварийная ситуация произошла на высоковольтных линиях электропередачи в двух областях Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:22

2023-06-23T12:22

2023-06-23T12:22

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аварийная ситуация произошла на высоковольтных линиях электропередачи в двух областях Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Произошли аварии на высоковольтных линиях в двух областях, генерация полностью покрывает потребности потребителей. Вчера произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской и Волынской областях", - говорится в сообщении Минэнерго. По информации ведомства, из-за технологических нарушений выключались линии электропередачи в Киевской, Черновицкой, Тернопольской и Житомирской областях.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, украина, житомирская область