https://ria.ru/20230623/afrika-1879986566.html
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка" - РИА Новости, 23.06.2023
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"
Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:46
2023-06-23T12:46
2023-06-23T12:46
россия
африка
сергей лавров
африканский союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России и африканского континента, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений, и вклад в подготовку к этому мероприятию, мы полагаем, будет оценен и со стороны нашего делового совета", - сказал Лавров в рамках заседания Делового совета при МИД РФ, посвященного развитию торговли с Африкой. Он подчеркнул, что Африка для России в плане практического сотрудничества занимает место одного из быстрорастущих экспортных рынков для российских производителей товаров и является перспективным направлением для российских капиталовложений. "Страны континента заинтересованы работать с нами для достижения целей, которые изложены в стратегическом документе Африканского союза под названием "Повестка 2063", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_371:0:2407:1527_1920x0_80_0_0_42fbb737df5d34480034684721c0af8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, сергей лавров, африканский союз, в мире
Россия, Африка, Сергей Лавров, Африканский союз, В мире
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"
Лавров надеется, что форум "Россия — Африка" даст импульс развитию отношений с континентом