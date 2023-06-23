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Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка" - РИА Новости, 23.06.2023
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12:46 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/afrika-1879986566.html
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка" - РИА Новости, 23.06.2023
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"
Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:46
2023-06-23T12:46
россия
африка
сергей лавров
африканский союз
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России и африканского континента, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений, и вклад в подготовку к этому мероприятию, мы полагаем, будет оценен и со стороны нашего делового совета", - сказал Лавров в рамках заседания Делового совета при МИД РФ, посвященного развитию торговли с Африкой. Он подчеркнул, что Африка для России в плане практического сотрудничества занимает место одного из быстрорастущих экспортных рынков для российских производителей товаров и является перспективным направлением для российских капиталовложений. "Страны континента заинтересованы работать с нами для достижения целей, которые изложены в стратегическом документе Африканского союза под названием "Повестка 2063", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html
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россия, африка, сергей лавров, африканский союз, в мире
Россия, Африка, Сергей Лавров, Африканский союз, В мире
Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"

Лавров надеется, что форум "Россия — Африка" даст импульс развитию отношений с континентом

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России и африканского континента, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«
"Рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений, и вклад в подготовку к этому мероприятию, мы полагаем, будет оценен и со стороны нашего делового совета", - сказал Лавров в рамках заседания Делового совета при МИД РФ, посвященного развитию торговли с Африкой.
Он подчеркнул, что Африка для России в плане практического сотрудничества занимает место одного из быстрорастущих экспортных рынков для российских производителей товаров и является перспективным направлением для российских капиталовложений.
"Страны континента заинтересованы работать с нами для достижения целей, которые изложены в стратегическом документе Африканского союза под названием "Повестка 2063", - подчеркнул Лавров.
Саммит Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству
19 июня, 14:56
 
РоссияАфрикаСергей ЛавровАфриканский союзВ мире
 
 
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