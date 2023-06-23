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Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"

Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка" - РИА Новости, 23.06.2023

Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"

Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:46

2023-06-23T12:46

2023-06-23T12:46

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африка

сергей лавров

африканский союз

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию отношений России и африканского континента, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений, и вклад в подготовку к этому мероприятию, мы полагаем, будет оценен и со стороны нашего делового совета", - сказал Лавров в рамках заседания Делового совета при МИД РФ, посвященного развитию торговли с Африкой. Он подчеркнул, что Африка для России в плане практического сотрудничества занимает место одного из быстрорастущих экспортных рынков для российских производителей товаров и является перспективным направлением для российских капиталовложений. "Страны континента заинтересованы работать с нами для достижения целей, которые изложены в стратегическом документе Африканского союза под названием "Повестка 2063", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html

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россия, африка, сергей лавров, африканский союз, в мире