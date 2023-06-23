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Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
19:15 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/aeroport-1880082621.html
Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда
Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда - РИА Новости, 23.06.2023
Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда
Необходимо расширять мощность аэропорта Калининграда в связи с ростом турпотока, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, его слова... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:15
2023-06-23T19:15
туризм
калининградская область
калининград
дмитрий чернышенко
антон алиханов
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Необходимо расширять мощность аэропорта Калининграда в связи с ростом турпотока, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, его слова приводит пресс-служба аппарата вице-премьера. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Калининградскую область, где принял участие в презентации туристического потенциала региона, а также обсудил с главой субъекта Антоном Алихановым вопросы наращивания турпотока и создания комфортной и современной туристической инфраструктуры. "Количество туристов в Калининградской области в 2 раза превышает население региона, поэтому скоро появится необходимость расширения аэропорта ... Рассчитываем, что уже этой осенью мы сможем доложить руководству страны о начале реализации проекта в Калининградской области, который станет частью большого проекта "Пяти морей" по увеличению турпотока в российские регионы на 10 миллионов человек и позволит освоить весь "пляжный" потенциал нашей страны", – сказал вице-премьер. Чернышенко отметил, что Калининградская область активно пользуется инструментами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также напомнил, что 2023 году из федерального бюджета направлено около 700 миллионов рублей, а за два года более 1,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий. Регион по поручению президента включился в работу по созданию туристической инфраструктуры, здесь будут создаваться модульные отели и разрабатываться туристский код центра города. "Мы также видим активность местного бизнеса по реконструкции объектов культурного наследия. С одной стороны такие объекты сохраняются, с другой – получают вторую жизнь как объекты для туристического показа", - заметил вице-премьер. Кроме того в присутствии зампреда правительства состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Алиханов и генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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калининградская область, калининград, дмитрий чернышенко, антон алиханов, россия
Туризм, Калининградская область, Калининград, Дмитрий Чернышенко, Антон Алиханов, Россия
Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда

Чернышенко призвал расширять мощность аэропорта Калининграда из-за роста турпотока

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Необходимо расширять мощность аэропорта Калининграда в связи с ростом турпотока, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, его слова приводит пресс-служба аппарата вице-премьера.
Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Калининградскую область, где принял участие в презентации туристического потенциала региона, а также обсудил с главой субъекта Антоном Алихановым вопросы наращивания турпотока и создания комфортной и современной туристической инфраструктуры.
"Количество туристов в Калининградской области в 2 раза превышает население региона, поэтому скоро появится необходимость расширения аэропорта ... Рассчитываем, что уже этой осенью мы сможем доложить руководству страны о начале реализации проекта в Калининградской области, который станет частью большого проекта "Пяти морей" по увеличению турпотока в российские регионы на 10 миллионов человек и позволит освоить весь "пляжный" потенциал нашей страны", – сказал вице-премьер.
Чернышенко отметил, что Калининградская область активно пользуется инструментами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также напомнил, что 2023 году из федерального бюджета направлено около 700 миллионов рублей, а за два года более 1,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий. Регион по поручению президента включился в работу по созданию туристической инфраструктуры, здесь будут создаваться модульные отели и разрабатываться туристский код центра города.
"Мы также видим активность местного бизнеса по реконструкции объектов культурного наследия. С одной стороны такие объекты сохраняются, с другой – получают вторую жизнь как объекты для туристического показа", - заметил вице-премьер.
Кроме того в присутствии зампреда правительства состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Алиханов и генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов, сообщает пресс-служба.
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ТуризмКалининградская областьКалининградДмитрий ЧернышенкоАнтон АлихановРоссия
 
 
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