https://ria.ru/20230623/aeroport-1879947086.html
Площадь тюменского аэропорта Рощино увеличится почти вдвое
Площадь тюменского аэропорта Рощино увеличится почти вдвое - РИА Новости, 23.06.2023
Площадь тюменского аэропорта Рощино увеличится почти вдвое
Строительство нового терминала началось в аэропорту Рощино в Тюмени, благодаря реконструкции за четыре года площадь аэропорта увеличится почти в два раза,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:41
2023-06-23T10:41
2023-06-23T10:41
тюменская область
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Строительство нового терминала началось в аэропорту Рощино в Тюмени, благодаря реконструкции за четыре года площадь аэропорта увеличится почти в два раза, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Реконструкцию планируется выполнить без остановки работы аэропорта. "Реконструкция аэропорта Рощино началась. Вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической "капсулы времени" в основание будущего терминала. Через четыре года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность – втрое", - сообщил в посте Моор. Губернатор отметил, что Тюмень часто называют воротами Сибири, а аэропорт Рощино – это отправная точка впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев, поэтому важно сделать так, "чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным". По данным информцентра правительства Тюменской области, реконструкция аэропорта завершится в 2027 году, благодаря ей площадь аэропорта увеличится до 46 тысяч квадратных метров, пропускная способность вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час. В аэропорту появится семь крытых телескопических трапов, с восьми до шестнадцати увеличится число кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, в том числе 11 на международных воздушных линиях, в существующем их всего двадцать. Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок — 3, 8 миллиона пассажиров в год.
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РИА Новости
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тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор
Площадь тюменского аэропорта Рощино увеличится почти вдвое
Глава региона Моор сообщил, что площадь тюменского аэропорта Рощино увеличится почти вдвое
ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости.
Строительство нового терминала началось в аэропорту Рощино в Тюмени, благодаря реконструкции за четыре года площадь аэропорта увеличится почти в два раза, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале
.
Реконструкцию планируется выполнить без остановки работы аэропорта.
"Реконструкция аэропорта Рощино началась. Вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической "капсулы времени" в основание будущего терминала. Через четыре года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность – втрое", - сообщил в посте Моор.
Губернатор отметил, что Тюмень часто называют воротами Сибири, а аэропорт Рощино – это отправная точка впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев, поэтому важно сделать так, "чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным".
По данным информцентра правительства Тюменской области, реконструкция аэропорта завершится в 2027 году, благодаря ей площадь аэропорта увеличится до 46 тысяч квадратных метров, пропускная способность вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час. В аэропорту появится семь крытых телескопических трапов, с восьми до шестнадцати увеличится число кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, в том числе 11 на международных воздушных линиях, в существующем их всего двадцать. Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок — 3, 8 миллиона пассажиров в год.
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