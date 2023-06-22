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Умер "пермский Спартак" Шморгонер - РИА Новости, 22.06.2023
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Культура
 
19:20 22.06.2023
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Умер "пермский Спартак" Шморгонер
Умер "пермский Спартак" Шморгонер - РИА Новости, 22.06.2023
Умер "пермский Спартак" Шморгонер
В 83 года умер танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, сообщается в Telegram-канале Пермского театра оперы и балета. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:20
2023-06-22T19:20
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В 83 года умер танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, сообщается в Telegram-канале Пермского театра оперы и балета. "Пермский Спартак" — так однажды после знаменитого балетного спектакля назвал артиста Арам Хачатурян, вставший в тот вечер за дирижерский пульт в Перми", – рассказали в учреждении.Среди исполненных им партий значатся Дезире ("Спящая красавица"), Альберт ("Жизель"), Базиль ("Дон Кихот"), Д’Артаньян ("Три мушкетера"), Герман ("Три карты" по "Пиковой даме"), Борис Годунов ("Царь Борис"). Кирилл Александрович был учеником Юлия Плахта в ПГХУ, учился он и в мастерской Владимира Васильева в ГИТИСе.В 1989-м Шморгонер возглавил Пермский балет. Поставил спектакли "Раймонда", "Симфонические танцы", "Танго", "Бахчисарайский фонтан", "Дама пик".В 2008 – 2017 годах был худруком самарской балетной труппы. С 2018 года его творческая деятельность была связана с Пермью. Он преподавал дуэтно-классический танец и мастерство актера в ПГХУ, представил свою редакцию "Тщетной предосторожности".
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новости культуры, балет
Культура, Новости культуры, Балет
Умер "пермский Спартак" Шморгонер

Названный "Пермским Спартаком" танцовщик и балетмейстер Кирилл Шморгонер умер в 83 года

© Фото : Пермский театр оперы и балета/TelegramТанцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Александрович Шморгонер
Танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Александрович Шморгонер - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Пермский театр оперы и балета/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В 83 года умер танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, сообщается в Telegram-канале Пермского театра оперы и балета.
"Пермский Спартак" — так однажды после знаменитого балетного спектакля назвал артиста Арам Хачатурян, вставший в тот вечер за дирижерский пульт в Перми", – рассказали в учреждении.
Среди исполненных им партий значатся Дезире ("Спящая красавица"), Альберт ("Жизель"), Базиль ("Дон Кихот"), Д’Артаньян ("Три мушкетера"), Герман ("Три карты" по "Пиковой даме"), Борис Годунов ("Царь Борис").
Кирилл Александрович был учеником Юлия Плахта в ПГХУ, учился он и в мастерской Владимира Васильева в ГИТИСе.

В 1989-м Шморгонер возглавил Пермский балет. Поставил спектакли "Раймонда", "Симфонические танцы", "Танго", "Бахчисарайский фонтан", "Дама пик".

В 2008 – 2017 годах был худруком самарской балетной труппы. С 2018 года его творческая деятельность была связана с Пермью. Он преподавал дуэтно-классический танец и мастерство актера в ПГХУ, представил свою редакцию "Тщетной предосторожности".
 
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