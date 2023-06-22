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Умер "пермский Спартак" Шморгонер

Умер "пермский Спартак" Шморгонер - РИА Новости, 22.06.2023

Умер "пермский Спартак" Шморгонер

В 83 года умер танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, сообщается в Telegram-канале Пермского театра оперы и балета. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:20

2023-06-22T19:20

2023-06-22T19:20

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новости культуры

балет

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В 83 года умер танцовщик, балетмейстер и педагог Кирилл Шморгонер, сообщается в Telegram-канале Пермского театра оперы и балета. "Пермский Спартак" — так однажды после знаменитого балетного спектакля назвал артиста Арам Хачатурян, вставший в тот вечер за дирижерский пульт в Перми", – рассказали в учреждении.Среди исполненных им партий значатся Дезире ("Спящая красавица"), Альберт ("Жизель"), Базиль ("Дон Кихот"), Д’Артаньян ("Три мушкетера"), Герман ("Три карты" по "Пиковой даме"), Борис Годунов ("Царь Борис"). Кирилл Александрович был учеником Юлия Плахта в ПГХУ, учился он и в мастерской Владимира Васильева в ГИТИСе.В 1989-м Шморгонер возглавил Пермский балет. Поставил спектакли "Раймонда", "Симфонические танцы", "Танго", "Бахчисарайский фонтан", "Дама пик".В 2008 – 2017 годах был худруком самарской балетной труппы. С 2018 года его творческая деятельность была связана с Пермью. Он преподавал дуэтно-классический танец и мастерство актера в ПГХУ, представил свою редакцию "Тщетной предосторожности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет