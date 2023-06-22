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Умер ученик Дмитрия Шостаковича
Умер ученик Дмитрия Шостаковича - РИА Новости, 22.06.2023
Умер ученик Дмитрия Шостаковича
Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:11
2023-06-22T13:11
2023-06-22T13:11
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дмитрий шостакович
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова Вячеслав Наговицин, сообщается на сайте учреждения. Композитору было 83 года."Прощание состоится в пятницу 23 июня 2023 года в 12.30 в Малом зале крематория (Шафировский пр., 12)", – уточняется в некрологе.Наговицин родился в Магнитогорске, в музыкальной школе учился в Улан-Удэ по классу скрипки. В 1954 он переехал в Ленинград и поступил в Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского. Также посещал занятия Семинара самодеятельных композиторов при Ленинградском Союзе композиторов (под руководством Иосифа Пустыльника.В 1958-м Наговицина приняли в Ленинградскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова на два факультета. С 1963 он учился в аспирантуре в классе композиции легендарного композитора Дмитрия Шостаковича. Среди сочинений Наговицина Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для оркестра “Supra Profunda”, Симфонический этюд "Отражения" (к 100-летию Дмитрия Шостаковича) и другие произведения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка, дмитрий шостакович
Культура, Новости культуры, Музыка, Дмитрий Шостакович
Умер ученик Дмитрия Шостаковича
Ученик Дмитрия Шостаковича Вячеслав Наговицин умер в 83 года
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова Вячеслав Наговицин, сообщается
на сайте учреждения. Композитору было 83 года.
«
"Прощание состоится в пятницу 23 июня 2023 года в 12.30 в Малом зале крематория (Шафировский пр., 12)", – уточняется в некрологе.
Наговицин родился в Магнитогорске, в музыкальной школе учился в Улан-Удэ по классу скрипки. В 1954 он переехал в Ленинград и поступил в Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского. Также посещал занятия Семинара самодеятельных композиторов при Ленинградском Союзе композиторов (под руководством Иосифа Пустыльника.
В 1958-м Наговицина приняли в Ленинградскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова на два факультета. С 1963 он учился в аспирантуре в классе композиции легендарного композитора Дмитрия Шостаковича.
Среди сочинений Наговицина Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для оркестра “Supra Profunda”, Симфонический этюд "Отражения" (к 100-летию Дмитрия Шостаковича) и другие произведения.