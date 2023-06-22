https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879760630.html

Умер ученик Дмитрия Шостаковича

Умер ученик Дмитрия Шостаковича - РИА Новости, 22.06.2023

Умер ученик Дмитрия Шостаковича

Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:11

2023-06-22T13:11

2023-06-22T13:11

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дмитрий шостакович

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова Вячеслав Наговицин, сообщается на сайте учреждения. Композитору было 83 года."Прощание состоится в пятницу 23 июня 2023 года в 12.30 в Малом зале крематория (Шафировский пр., 12)", – уточняется в некрологе.Наговицин родился в Магнитогорске, в музыкальной школе учился в Улан-Удэ по классу скрипки. В 1954 он переехал в Ленинград и поступил в Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского. Также посещал занятия Семинара самодеятельных композиторов при Ленинградском Союзе композиторов (под руководством Иосифа Пустыльника.В 1958-м Наговицина приняли в Ленинградскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова на два факультета. С 1963 он учился в аспирантуре в классе композиции легендарного композитора Дмитрия Шостаковича. Среди сочинений Наговицина Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для оркестра “Supra Profunda”, Симфонический этюд "Отражения" (к 100-летию Дмитрия Шостаковича) и другие произведения.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, дмитрий шостакович