https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879539666.html

Сын Юлии Меньшовой женился

Сын Юлии Меньшовой женился - РИА Новости, 22.06.2023

Сын Юлии Меньшовой женился

Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной. О свадьбе в своем Telegram-канале рассказала его мать Юлия Меньшова. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:17

2023-06-22T01:17

2023-06-22T01:17

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной. О свадьбе в своем Telegram-канале рассказала его мать Юлия Меньшова."Я теперь свекровь", — написала ведущая. Она также опубликовала фото со свадьбы. На снимке она изображена со своем матерью Верой Алентовой. Гордин тоже поделился с подписчиками свадебным снимком. На кадре — руки новобрачных, но их безымянных пальцах кольца. Супруга Андрея — актриса. Она снималась в сериалах "Триггер", "Ангел мести", "Домашнее поле", "Исправительные работы" и других. Ранее сообщалось, что Аль Пачино в четвертый раз стал отцом.

https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875261143.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлия меньшова, вера алентова, знаменитости