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Сын Юлии Меньшовой женился - РИА Новости, 22.06.2023
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Культура
 
01:17 22.06.2023
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Сын Юлии Меньшовой женился
Сын Юлии Меньшовой женился - РИА Новости, 22.06.2023
Сын Юлии Меньшовой женился
Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной. О свадьбе в своем Telegram-канале рассказала его мать Юлия Меньшова. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:17
2023-06-22T01:17
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной. О свадьбе в своем Telegram-канале рассказала его мать Юлия Меньшова."Я теперь свекровь", — написала ведущая. Она также опубликовала фото со свадьбы. На снимке она изображена со своем матерью Верой Алентовой. Гордин тоже поделился с подписчиками свадебным снимком. На кадре — руки новобрачных, но их безымянных пальцах кольца. Супруга Андрея — актриса. Она снималась в сериалах "Триггер", "Ангел мести", "Домашнее поле", "Исправительные работы" и других. Ранее сообщалось, что Аль Пачино в четвертый раз стал отцом.
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новости культуры, юлия меньшова, вера алентова, знаменитости
Культура, Новости культуры, Юлия Меньшова, Вера Алентова, Знаменитости
Сын Юлии Меньшовой женился

Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Андрей Гордин женился на Марии Кукушкиной. О свадьбе в своем Telegram-канале рассказала его мать Юлия Меньшова.
"Я теперь свекровь", — написала ведущая.
Она также опубликовала фото со свадьбы. На снимке она изображена со своем матерью Верой Алентовой.
© Фото : Юлия Меньшова/TelegramЮлия Меньшова опубликовала в Telegram-канале снимок с матерью Верой Алентовой
Юлия Меньшова опубликовала в Telegram-канале снимок с матерью Верой Алентовой
Юлия Меньшова опубликовала в Telegram-канале снимок с матерью Верой Алентовой
© Фото : Юлия Меньшова/Telegram
1 из 3
© Фото : Мария КукушкинаАндрей Гордин и Мария Кукушкина
Андрей Гордин и Мария Кукушкина
Андрей Гордин и Мария Кукушкина
© Фото : Мария Кукушкина
2 из 3
© Андрей ГординСын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился
Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился
Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился
© Андрей Гордин
3 из 3
Юлия Меньшова опубликовала в Telegram-канале снимок с матерью Верой Алентовой
© Фото : Юлия Меньшова/Telegram
1 из 3
Андрей Гордин и Мария Кукушкина
© Фото : Мария Кукушкина
2 из 3
Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился
© Андрей Гордин
3 из 3
Гордин тоже поделился с подписчиками свадебным снимком. На кадре — руки новобрачных, но их безымянных пальцах кольца.
Супруга Андрея — актриса. Она снималась в сериалах "Триггер", "Ангел мести", "Домашнее поле", "Исправительные работы" и других.
Ранее сообщалось, что Аль Пачино в четвертый раз стал отцом.
Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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31 мая, 11:06
 
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