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РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
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01:00 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html
РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны
РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны
Число погибших граждан СССР, составляющее около 26,6 миллиона человек, может вырасти ещё на несколько сотен тысяч в результате работы новых поисковых экспедиций РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:00
2023-06-22T01:00
ссср
германия
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Число погибших граждан СССР, составляющее около 26,6 миллиона человек, может вырасти ещё на несколько сотен тысяч в результате работы новых поисковых экспедиций и рассекречивания архивов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день 82 года назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. "За годы войны погибло около 18 миллионов мирных граждан СССР, всего вместе с павшими бойцами мы потеряли 26,6 миллиона – эта цифра базируется на данных Центрального военного архива, Чрезвычайной государственной комиссии и различных демографических исследований 1990-х годов. Цифра эта, конечно, уточняется с каждой поисковой экспедицией и новыми документами, которые открываются в архивах. По моему мнению, она может вырасти ещё на несколько сотен тысяч", - сказал Мягков. Он объяснил возможное расхождение в числе жертв тем, что непосредственно во время войны систематизированный учёт погибших был невозможен, и цифра 18 миллионов погибших мирных граждан является компромиссом, базирующимся на сравнении демографических исследований населения СССР до и после войны. "Прежде всего нас интересуют имена жертв: установить их спустя более чем 80 лет тяжело, но нам удаётся. До сих пор неясна судьба многих беженцев, тех, кто погиб в концлагерях и от рабского труда в Германии. Другой проблемный вопрос – детская смертность на оккупированных территориях и учёт тех, кто так и не родился из-за войны", - отметил историк. Лагеря смерти и рынки рабовНаучный директор РВИО напомнил, что за годы Второй мировой войны нацисты создали на территории Германии, Польши и оккупированных районов СССР более 14 тысяч концлагерей и их филиалов, в которых "методически уничтожались" как военнопленные, так и мирные жители. Всего через "лагеря смерти" прошли 18 миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены в газовых камерах, расстреляны и повешены. Собеседник агентства напомнил, что помимо концлагерей в нацистской Германии была также распространена практика вывоза советских граждан на территорию Германии, где принуждали к рабскому труду, в Кенигсберге (ныне Калининград) даже действовал невольничий рынок. "В годы Великой отечественной 5 миллионов советских граждан были угнаны в Германию заниматься рабским трудом, при этом вернулось домой лишь половина – 2,5 миллиона человек, около 2 миллионов погибло от изнеможения. В Кенигсберге (Калининграде) действовал невольничий рынок, где немцы торговали нашими соотечественниками совсем как когда-то американцы рабами из Африки", - рассказал историк. Через трагедию к победеПо мнению Мягкова, 22 июня 1941 года является одной из самых трагических страниц в истории СССР и России, однако при этом он имеет важное значение для хода всей последующей войны, так как сопротивление пограничников фактически нарушило планы Гитлера на блицкриг. "Уже тогда стала закладываться наша будущая победа, потому что в самый первый день войны немцы понесли тяжёлые потери в приграничных боях. В воздухе нацисты потеряли 78 самолётов, что больше чем в любой другой день 1941 года – "прогулки" по СССР у них не вышло", - пояснил историк.
https://ria.ru/20230621/aktsiya-1879690270.html
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ссср, германия, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
СССР, Германия, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны

РВИО: рассекречивание архивов может увеличить число жертв Великой Отечественной войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945
Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости
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Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Число погибших граждан СССР, составляющее около 26,6 миллиона человек, может вырасти ещё на несколько сотен тысяч в результате работы новых поисковых экспедиций и рассекречивания архивов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день 82 года назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
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"За годы войны погибло около 18 миллионов мирных граждан СССР, всего вместе с павшими бойцами мы потеряли 26,6 миллиона – эта цифра базируется на данных Центрального военного архива, Чрезвычайной государственной комиссии и различных демографических исследований 1990-х годов. Цифра эта, конечно, уточняется с каждой поисковой экспедицией и новыми документами, которые открываются в архивах. По моему мнению, она может вырасти ещё на несколько сотен тысяч", - сказал Мягков.
Он объяснил возможное расхождение в числе жертв тем, что непосредственно во время войны систематизированный учёт погибших был невозможен, и цифра 18 миллионов погибших мирных граждан является компромиссом, базирующимся на сравнении демографических исследований населения СССР до и после войны.
"Прежде всего нас интересуют имена жертв: установить их спустя более чем 80 лет тяжело, но нам удаётся. До сих пор неясна судьба многих беженцев, тех, кто погиб в концлагерях и от рабского труда в Германии. Другой проблемный вопрос – детская смертность на оккупированных территориях и учёт тех, кто так и не родился из-за войны", - отметил историк.

Лагеря смерти и рынки рабов

Научный директор РВИО напомнил, что за годы Второй мировой войны нацисты создали на территории Германии, Польши и оккупированных районов СССР более 14 тысяч концлагерей и их филиалов, в которых "методически уничтожались" как военнопленные, так и мирные жители.
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Всего через "лагеря смерти" прошли 18 миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены в газовых камерах, расстреляны и повешены.
Собеседник агентства напомнил, что помимо концлагерей в нацистской Германии была также распространена практика вывоза советских граждан на территорию Германии, где принуждали к рабскому труду, в Кенигсберге (ныне Калининград) даже действовал невольничий рынок.
"В годы Великой отечественной 5 миллионов советских граждан были угнаны в Германию заниматься рабским трудом, при этом вернулось домой лишь половина – 2,5 миллиона человек, около 2 миллионов погибло от изнеможения. В Кенигсберге (Калининграде) действовал невольничий рынок, где немцы торговали нашими соотечественниками совсем как когда-то американцы рабами из Африки", - рассказал историк.

Через трагедию к победе

По мнению Мягкова, 22 июня 1941 года является одной из самых трагических страниц в истории СССР и России, однако при этом он имеет важное значение для хода всей последующей войны, так как сопротивление пограничников фактически нарушило планы Гитлера на блицкриг.
"Уже тогда стала закладываться наша будущая победа, потому что в самый первый день войны немцы понесли тяжёлые потери в приграничных боях. В воздухе нацисты потеряли 78 самолётов, что больше чем в любой другой день 1941 года – "прогулки" по СССР у них не вышло", - пояснил историк.
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