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Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области
Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2023
Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области
Около 1,4 тысячи тонн садовой земляники планируют собрать в этом году земледельцы Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:14
2023-06-22T09:14
2023-06-22T09:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 1,4 тысячи тонн садовой земляники планируют собрать в этом году земледельцы Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в промышленных масштабах садовую землянику собирают пять хозяйств в Долгоруковском, Лебедянском и Усманском районах. Уборочная площадь под данную культуру в регионе составляет более 130 гектаров. Сейчас получено уже более 160 тонн. В прошлом году в крупных хозяйствах было собрано 1,2 тысячи тонн.Артамонов отметил, что интерес к выращиванию садовой земляники растёт с каждым годом. При этом высокую активность проявляют фермеры. Они занимаются разведением ягоды как летом, так и зимой. Многие проекты реализуются с помощью грантовой поддержки, включая грант "Агростартап". Он выдаётся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – сказал Артамонов.
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области
Артамонов: около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 1,4 тысячи тонн садовой земляники планируют собрать в этом году земледельцы Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в промышленных масштабах садовую землянику собирают пять хозяйств в Долгоруковском, Лебедянском и Усманском районах. Уборочная площадь под данную культуру в регионе составляет более 130 гектаров. Сейчас получено уже более 160 тонн. В прошлом году в крупных хозяйствах было собрано 1,2 тысячи тонн.
Артамонов отметил, что интерес к выращиванию садовой земляники растёт с каждым годом. При этом высокую активность проявляют фермеры. Они занимаются разведением ягоды как летом, так и зимой. Многие проекты реализуются с помощью грантовой поддержки, включая грант "Агростартап". Он выдаётся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
«
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – сказал Артамонов.