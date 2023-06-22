https://ria.ru/20230622/zemlyanika-1879720113.html

Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области

Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2023

Около 1400 тонн садовой земляники планируют собрать в Липецкой области

Около 1,4 тысячи тонн садовой земляники планируют собрать в этом году земледельцы Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:14

2023-06-22T09:14

2023-06-22T09:14

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 1,4 тысячи тонн садовой земляники планируют собрать в этом году земледельцы Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в промышленных масштабах садовую землянику собирают пять хозяйств в Долгоруковском, Лебедянском и Усманском районах. Уборочная площадь под данную культуру в регионе составляет более 130 гектаров. Сейчас получено уже более 160 тонн. В прошлом году в крупных хозяйствах было собрано 1,2 тысячи тонн.Артамонов отметил, что интерес к выращиванию садовой земляники растёт с каждым годом. При этом высокую активность проявляют фермеры. Они занимаются разведением ягоды как летом, так и зимой. Многие проекты реализуются с помощью грантовой поддержки, включая грант "Агростартап". Он выдаётся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – сказал Артамонов.

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов