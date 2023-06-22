https://ria.ru/20230622/zemletryasenie-1879885107.html

В Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 22.06.2023

В Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Анапе, объекты жизнеобеспечения не повреждены, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:12

2023-06-22T22:12

2023-06-22T22:12

происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Анапе, объекты жизнеобеспечения не повреждены, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. "Двадцать второго июня в 19.00 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

анапа

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происшествия, анапа, краснодарский край