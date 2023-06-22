https://ria.ru/20230622/zaderzhanie-1879716451.html
В Китае задержали девять человек после взрыва газового баллона в ресторане
В Китае задержали девять человек после взрыва газового баллона в ресторане - РИА Новости, 22.06.2023
В Китае задержали девять человек после взрыва газового баллона в ресторане
Девять человек, включая владельца ресторана, в котором произошел взрыв газового баллона, задержали в Китае после того, как ЧП унесло жизни 31 человека, сообщает РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:47
2023-06-22T08:47
2023-06-22T08:47
в мире
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19574/84/195748485_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_33a97b51bdd35d4fb8ea857f59dcf606.jpg
ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Девять человек, включая владельца ресторана, в котором произошел взрыв газового баллона, задержали в Китае после того, как ЧП унесло жизни 31 человека, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что в среду в 20.40 по местному времени (15.40 по мск) в ресторане в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, произошла утечка сжиженного нефтяного газа и привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек, из них 31 спасти не удалось. Позже председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить контроль на ключевых объектах, эффективно предотвращать возникновение аварий на производствах. По информации телевидения, правоохранительные органы задержали 9 человек по делу, в том числе владельца закусочной, где произошел инцидент, его компаньона и штатных сотрудников. Сообщается, что жителей домов, находящихся рядом с рестораном, разместили в близлежащих гостиницах, а также обеспечили им психологическую помощь.
https://ria.ru/20230621/pozhar-1879675223.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19574/84/195748485_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_91333090eba690e381360b48cc43ad3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
В Китае задержали девять человек после взрыва газового баллона в ресторане
ЦТК: девять человек задержали в Китае после унесшего жизни 31 человека ЧП с баллоном