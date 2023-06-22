https://ria.ru/20230622/zabaykale-1879699538.html
Глава Забайкалья заявил о неготовности региона к наплыву туристов из КНР
Глава Забайкалья заявил о неготовности региона к наплыву туристов из КНР - РИА Новости, 22.06.2023
Глава Забайкалья заявил о неготовности региона к наплыву туристов из КНР
Забайкальский край оказался технически не готов принимать большие группы китайских туристов, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:55
2023-06-22T03:55
2023-06-22T03:55
туризм
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Забайкальский край оказался технически не готов принимать большие группы китайских туристов, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. "Туристический поток восстанавливается. При этом китайские туроператоры подают заявки на группы по 700 человек. В настоящее время мы технически не готовы принимать такие группы одновременно. Сейчас вместе с китайской стороной прорабатываем наиболее оптимальный размер групп, порядок осуществления поездок", - сказал Осипов. Он отметил, что сейчас прорабатываются вопросы развития и доступности гостиниц, автотранспорта, в том числе и автобусного. "С 1 июля начнут работать электронные визы, которые упростят процедуры въезда. Край работает и над возможностью использования железнодорожного пассажирского транспорта", - добавил губернатор.
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забайкальский край, александр осипов
Туризм, Забайкальский край, Александр Осипов
Глава Забайкалья заявил о неготовности региона к наплыву туристов из КНР
Глава Забайкалья Осипов заявил, что регион оказался не готов к наплыву туристов из КНР
ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Забайкальский край оказался технически не готов принимать большие группы китайских туристов, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«
"Туристический поток восстанавливается. При этом китайские туроператоры подают заявки на группы по 700 человек. В настоящее время мы технически не готовы принимать такие группы одновременно. Сейчас вместе с китайской стороной прорабатываем наиболее оптимальный размер групп, порядок осуществления поездок", - сказал Осипов.
Он отметил, что сейчас прорабатываются вопросы развития и доступности гостиниц, автотранспорта, в том числе и автобусного.
"С 1 июля начнут работать электронные визы, которые упростят процедуры въезда. Край работает и над возможностью использования железнодорожного пассажирского транспорта", - добавил губернатор.
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