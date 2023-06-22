https://ria.ru/20230622/yaponiya-1879714623.html
Япония не смирилась с итогами мировой войны, заявил глава российской миссии
Япония не смирилась с итогами мировой войны, заявил глава российской миссии - РИА Новости, 22.06.2023
Япония не смирилась с итогами мировой войны, заявил глава российской миссии
Япония не смирилась с итогами мировой войны и продолжает их оспаривать, заявил временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:29
2023-06-22T08:29
2023-06-22T13:07
япония
россия
ссср
геннадий овечко
рихард зорге
вторая мировая война (1939-1945)
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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Япония не смирилась с итогами мировой войны и продолжает их оспаривать, заявил временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко, выступая на церемонии возложения цветов на могилу Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны. "С итогами Второй мировой войны Япония не смирилась, продолжает их оспаривать, выдвигая незаконные и недопустимые территориальные притязания на Южные Курилы. Ради исторической правды, ради ее проекции на день сегодняшний теперь, как никогда, нам необходимо помнить о подвиге подлинных героев той поры, чтить их память, открывать новые и новые страницы их жизни и их бессмертного подвига", — сказал временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко. В День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу советского разведчика Рихарда Зорге. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878506111.html
https://ria.ru/20230615/postavki-1878226892.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, ссср, геннадий овечко, рихард зорге, вторая мировая война (1939-1945)
Япония, Россия, СССР, Геннадий Овечко, Рихард Зорге, Вторая мировая война (1939-1945)
Япония не смирилась с итогами мировой войны, заявил глава российской миссии
Временный поверенный в Токио: Япония продолжает оспаривать итоги Второй мировой войны
ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Япония не смирилась с итогами мировой войны и продолжает их оспаривать, заявил временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко, выступая на церемонии возложения цветов на могилу Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны.
"С итогами Второй мировой войны Япония не смирилась, продолжает их оспаривать, выдвигая незаконные и недопустимые территориальные притязания на Южные Курилы. Ради исторической правды, ради ее проекции на день сегодняшний теперь, как никогда, нам необходимо помнить о подвиге подлинных героев той поры, чтить их память, открывать новые и новые страницы их жизни и их бессмертного подвига", — сказал временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко.
В Японии приняли закон о финансировании роста военных расходов
В День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — сотрудники посольства и торгпредства России в Японии возложили цветы на могилу советского разведчика Рихарда Зорге.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР
и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва
соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи
и Шикотана
после заключения мирного договора, а судьба Кунашира
и Итурупа
не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США
, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы
под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов, пишут СМИ