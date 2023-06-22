https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879740390.html

Террорист СБУ признался в организации взрывов в Запорожской области

Террорист СБУ признался в организации взрывов в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023

Террорист СБУ признался в организации взрывов в Запорожской области

Работавший на СБУ диверсант признался в совершении нескольких взрывов в Запорожской области, следует из его допроса, видео которого опубликовал ЦОС ФСБ РФ РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:17

2023-06-22T10:17

2023-06-22T10:41

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Работавший на СБУ диверсант признался в совершении нескольких взрывов в Запорожской области, следует из его допроса, видео которого опубликовал ЦОС ФСБ РФСиловики пресекли деятельность диверсионной группы службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения терактов на территории Запорожской области, сообщала ФСБ. Террористы, в частности, совершили покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а один скончался."С 22 года был завербован сотрудниками службы безопасности Украины для совершения диверсионно-разведывательных действий. С этой целью я вел наблюдение за военными объектами, руководителями военно-гражданской администрации. Для наблюдения привлекал свои связи. Наблюдал пути следования, места жительства. Полученную информацию передавал СБУ. Указания о совершении взрывов поступали и мне. Для этого через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ и использовал для ряда взрывов на территории Запорожской области", - рассказал на допросе один из задержанных.Он добавил, что им была предпринята попытка диверсии, которая не осуществилась по независящим от него причинами.Также ему "было дано задание собрать самодельное взрывное устройство, привезти его к известной дорогое и заложить его".На видео показаны завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также поражающие элементы к ним.

https://ria.ru/20230620/pokushenie-1879359451.html

https://ria.ru/20230621/terakt-1879486165.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области 2023-06-22T10:17 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

служба безопасности украины, запорожская область, фсб, безопасность, украина, россия