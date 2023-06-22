https://ria.ru/20230622/vzryv-1879710951.html
В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва
В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва - РИА Новости, 22.06.2023
В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва
Взрыв произошел в Одесской области, повреждения не критические, сообщил в пятницу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:46
2023-06-22T07:46
2023-06-22T07:46
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02787998699cea5c7849d57570d6d15c.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в Одесской области, повреждения не критические, сообщил в пятницу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "К сожалению, есть попадание в Одесской области. Подробности будут даны позже. Повреждения не критические, говорят наши военные", - сказал Братчук в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230622/most-1879710488.html
одесская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, вооруженные силы рф, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Киев, Украина, В мире
В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва
В Одесской области сообщили о не критических повреждениях в результате взрыва в регионе
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в Одесской области, повреждения не критические, сообщил в пятницу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«
"К сожалению, есть попадание в Одесской области. Подробности будут даны позже. Повреждения не критические, говорят наши военные", - сказал Братчук в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма