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В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва

В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва - РИА Новости, 22.06.2023

В Одесской области сообщили о повреждениях в результате взрыва

Взрыв произошел в Одесской области, повреждения не критические, сообщил в пятницу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:46

2023-06-22T07:46

2023-06-22T07:46

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

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украина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в Одесской области, повреждения не критические, сообщил в пятницу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "К сожалению, есть попадание в Одесской области. Подробности будут даны позже. Повреждения не критические, говорят наши военные", - сказал Братчук в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее в ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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одесская область

киев

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одесская область, вооруженные силы рф, киев, украина, в мире