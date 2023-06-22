https://ria.ru/20230622/vyruchka-1879663654.html

Ефимов: выручка компаний ОЭЗ "Технополис Москва" в I квартале выросла втрое

Ефимов: выручка компаний ОЭЗ "Технополис Москва" в I квартале выросла втрое - РИА Новости, 22.06.2023

Ефимов: выручка компаний ОЭЗ "Технополис Москва" в I квартале выросла втрое

Около 90 компаний, ставших к настоящему времени резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" и получивших от города льготы по налогам, аренде и другие преференции,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:10

2023-06-22T10:10

2023-06-22T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 90 компаний, ставших к настоящему времени резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" и получивших от города льготы по налогам, аренде и другие преференции, только в январе-марте утроили объем выручки по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до 18,7 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, компании-резиденты производят на территории ОЭЗ высокотехнологичные и импортозамещающие товары в таких областях как микроэлектроника и оптика, робототехника, медтехнологии и фармацевтика, ПО и оборудование.В частности, по данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, рост мощностей и спроса на оригинальную и импортозамещающую продукцию вывел в лидеры по объему выручки медтехнологические и фармацевтические компании-резиденты. В I квартале они реализовали продукцию на 8,4 миллиарда рублей, это в 6 раз больше показателей прошлого года и в 23 раза – 2021 года.Москва уже заключила с резидентами столичной ОЭЗ 7 офсетных контрактов по поставке лекарств и расходных медицинских материалов для столичных медучреждений и аптек.

https://ria.ru/20230621/efimov-1879425411.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)