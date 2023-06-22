Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"
Володин: Вашингтону и Брюсселю важно помнить, что 9 мая 1945 года все же наступило
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны.
«
"Великая Отечественная война затронула каждую семью. Погибло более 27 млн человек. Благодаря героизму наших солдат и офицеров враг был разгромлен, но победа далась дорогой ценой... Уроки истории ими не выучены. Запад ждёт неизбежное поражение. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945-го - День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Спикер Госдумы уверен, что сегодня мир снова сталкивается с проявлениями нацизма. Кровавый киевский режим, пояснил Володин, не стесняясь, озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны - убийство максимального количества российских граждан.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).