Рейтинг@Mail.ru
Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило" - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/volodin-1879706808.html
Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"
Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило" - РИА Новости, 22.06.2023
Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"
Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:56
2023-06-22T06:56
вашингтон (штат)
брюссель
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_0161089b3ce46e66933ade5c5dd7b4aa.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны. &quot;Великая Отечественная война затронула каждую семью. Погибло более 27 млн человек. Благодаря героизму наших солдат и офицеров враг был разгромлен, но победа далась дорогой ценой... Уроки истории ими не выучены. Запад ждёт неизбежное поражение. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945-го - День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз&quot;, - написал Володин в своем телеграм-канале.Спикер Госдумы уверен, что сегодня мир снова сталкивается с проявлениями нацизма. Кровавый киевский режим, пояснил Володин, не стесняясь, озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны - убийство максимального количества российских граждан. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
вашингтон (штат)
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0db150bf7b813420ea237bb225c3e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), брюссель, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Вашингтон (штат), Брюссель, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"

Володин: Вашингтону и Брюсселю важно помнить, что 9 мая 1945 года все же наступило

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
 Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны.
«

"Великая Отечественная война затронула каждую семью. Погибло более 27 млн человек. Благодаря героизму наших солдат и офицеров враг был разгромлен, но победа далась дорогой ценой... Уроки истории ими не выучены. Запад ждёт неизбежное поражение. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945-го - День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы уверен, что сегодня мир снова сталкивается с проявлениями нацизма. Кровавый киевский режим, пояснил Володин, не стесняясь, озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны - убийство максимального количества российских граждан.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Вчера, 06:48
 
Вашингтон (штат)БрюссельРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала