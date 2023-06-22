https://ria.ru/20230622/volodin-1879706808.html

Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"

Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило" - РИА Новости, 22.06.2023

Володин напомнил США и Брюсселю, что 9 мая 1945 года "все же наступило"

Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:56

2023-06-22T06:56

2023-06-22T06:56

вашингтон (штат)

брюссель

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вячеслав володин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, после 22 июня 1941 года все же наступил День победы над нацизмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны. "Великая Отечественная война затронула каждую семью. Погибло более 27 млн человек. Благодаря героизму наших солдат и офицеров враг был разгромлен, но победа далась дорогой ценой... Уроки истории ими не выучены. Запад ждёт неизбежное поражение. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945-го - День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", - написал Володин в своем телеграм-канале.Спикер Госдумы уверен, что сегодня мир снова сталкивается с проявлениями нацизма. Кровавый киевский режим, пояснил Володин, не стесняясь, озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны - убийство максимального количества российских граждан. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html

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вашингтон (штат), брюссель, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество