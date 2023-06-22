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Кулеба утверждает, что Украина движется к ЕС на максимальной скорости - РИА Новости, 22.06.2023
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18:54 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879865544.html
Кулеба утверждает, что Украина движется к ЕС на максимальной скорости
Кулеба утверждает, что Украина движется к ЕС на максимальной скорости - РИА Новости, 22.06.2023
Кулеба утверждает, что Украина движется к ЕС на максимальной скорости
Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:54
2023-06-22T18:54
в мире
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
мид украины
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года, заявил в четверг глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. "Мы на том пути, чтобы максимально быстро получить статус кандидата на членство, а потом максимально быстро зайти в фазу переговоров относительно членства. То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада". Как отметил глава МИД, сейчас Украина вписывается в график относительно начала переговоров о вступлении до конца 2023 года. "Но, если до конца года ничего форс-мажорного, плохого не произойдет, то мы пройдем этот путь достойно", - подчеркнул министр. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС на этой неделе сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, мид украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, МИД Украины
Кулеба утверждает, что Украина движется к ЕС на максимальной скорости

Кулеба допустил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца 2023 года

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года, заявил в четверг глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Мы на том пути, чтобы максимально быстро получить статус кандидата на членство, а потом максимально быстро зайти в фазу переговоров относительно членства. То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине
Вчера, 10:34
Как отметил глава МИД, сейчас Украина вписывается в график относительно начала переговоров о вступлении до конца 2023 года. "Но, если до конца года ничего форс-мажорного, плохого не произойдет, то мы пройдем этот путь достойно", - подчеркнул министр.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС на этой неделе сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз
21 июня, 21:40
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС
19 июня, 21:30
 
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