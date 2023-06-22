https://ria.ru/20230622/ukraina-1879736315.html

Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии

Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии - РИА Новости, 22.06.2023

Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что обстрелом мостов утром 22 июня киевский режим специально показывает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:56

2023-06-22T09:56

2023-06-22T09:56

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

день памяти и скорби

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что обстрелом мостов утром 22 июня киевский режим специально показывает историческую преемственность с нацистской Германией. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. "Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", - написал Сальдо. По его словам, на ходе спецоперации это никак не отразится - есть другие сухопутные пути в Крым. А на эти действия Киева, подчеркнул Сальдо, "будет скоро ответ очень серьезный". "Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область - очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона", - отметил врио губернатора.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html

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Кирилл Волков

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