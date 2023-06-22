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Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879736315.html
Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии
Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии - РИА Новости, 22.06.2023
Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что обстрелом мостов утром 22 июня киевский режим специально показывает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:56
2023-06-22T09:56
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
день памяти и скорби
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что обстрелом мостов утром 22 июня киевский режим специально показывает историческую преемственность с нацистской Германией. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. "Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", - написал Сальдо. По его словам, на ходе спецоперации это никак не отразится - есть другие сухопутные пути в Крым. А на эти действия Киева, подчеркнул Сальдо, "будет скоро ответ очень серьезный". "Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область - очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона", - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, день памяти и скорби, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, День памяти и скорби, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил об исторической преемственности Украины к нацистской Германии

Сальдо: обстреляв мосты утром 22 июня, Киев показал преемственность к нацистской Германии

© Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
© Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что обстрелом мостов утром 22 июня киевский режим специально показывает историческую преемственность с нацистской Германией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту.
"Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", - написал Сальдо. По его словам, на ходе спецоперации это никак не отразится - есть другие сухопутные пути в Крым. А на эти действия Киева, подчеркнул Сальдо, "будет скоро ответ очень серьезный".
"Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область - очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона", - отметил врио губернатора.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаДень памяти и скорбиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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