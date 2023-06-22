https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html

Сахалин обеспечил учебниками 28 школ донецкого Шахтерска

Сахалин обеспечил учебниками 28 школ донецкого Шахтерска - РИА Новости, 22.06.2023

Сахалин обеспечил учебниками 28 школ донецкого Шахтерска

Партию из 15 тысяч новых учебников для 28 школ от Сахалина доставили в город Шахтерск на Донбассе, информирует в четверг правительство Сахалинской области. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:41

2023-06-22T05:41

2023-06-22T05:41

сахалин

сахалинская область

донбасс

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Партию из 15 тысяч новых учебников для 28 школ от Сахалина доставили в город Шахтерск на Донбассе, информирует в четверг правительство Сахалинской области. "В ДНР доставили партию из 15 тысяч учебников для учеников 10-11 классов в рамках соглашения между Сахалинской областью и администрацией города Шахтерска. Пособия на сумму более 11 миллионов рублей полностью покроют потребности старшеклассников", – сообщается в Telegram-канале областного правительства. Пресс-служба правительства региона уточняет, что старшеклассники 28 школ Шахтерска получат учебники бесплатно.

https://ria.ru/20230602/uchebnik-1875853966.html

сахалин

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сахалин, сахалинская область, донбасс, общество