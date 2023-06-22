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Психически больной житель Колымы убил двух человек
Психически больной житель Колымы убил двух человек - РИА Новости, 22.06.2023
Психически больной житель Колымы убил двух человек
Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении врачей, которые не отправили на принудительное лечение психически больного мужчину, в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:28
происшествия
магаданская область
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здоровье - общество
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МАГАДАН, 22 июн - РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении врачей, которые не отправили на принудительное лечение психически больного мужчину, в результате чего он убил двух человек, сообщает СУСК России по региону в своем Telegram-канале. "Должностные лица филиала "Сусуманская районная больница" ГБУЗ "Магаданская областная больница" самоустранились от осуществления амбулаторного принудительного наблюдения и лечения лица, поведение которого свидетельствовало о наличии опасности для себя и окружающих, не приняли своевременных мер для его изоляции в психиатрический стационар", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении врачей возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц". Сусусманцу ранее суд назначил принудительное лечение за убийство.
https://ria.ru/20230324/psikhbolnye-1860324896.html
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происшествия, магаданская область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Магаданская область, Россия, Здоровье - Общество
Психически больной житель Колымы убил двух человек
Психически больной житель Колымы убил двух человек, на врачей завели дело о халатности