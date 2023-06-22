Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 22.06.2023 (обновлено: 14:47 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/tu-214-1879806351.html
Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214
Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214
Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:44
2023-06-22T14:47
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
рустам минниханов
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103562/72/1035627243_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_c4fd89448d4775fc515ada5b4a50fd41.jpg
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"). Премьер-министр в четверг в рамках рабочей поездки в Казань осмотрел производственные помещения авиазавода в сопровождении главы Минпромторга - вице-премьера Дениса Мантурова, министра финансов Антона Силуанова, главы "Ростеха" Сергея Чемезова, гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря и управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, а также главы Татарстана Рустама Минниханова. Делегация ознакомилась с работой крупногабаритной электронно-лучевой сварочной установки, установки вакуумного отжига титановых сплавов, заводского оборудования российской компании "СТАН" по механической обработке крупногабаритных деталей. Премьер-министру также показали стапели агрегатной сборки гражданских Ту-214 и участок стыковки фюзеляжа боевого сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160. Осмотр производства завершился в ангаре, где был продемонстрирован образец гражданского Ту-214. Мишустин поднялся на борт, осмотрел салон и кабину воздушного судна. "Здесь есть над чем поработать и что модернизировать. Но надёжность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее - когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина", - отметил Мишустин, общаясь с пилотами. После он также пообщался с рабочими завода, обсудив кадровые вопросы и перспективы развития предприятия. Мишустин в четверг совершает рабочую поездку в Казань, где после посещения производства на авиазаводе имени С.П. Горбунова проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. Также в плане работы главы правительства встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.
https://ria.ru/20230615/tu-214-1878418257.html
https://ria.ru/20230517/tu-1872315931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103562/72/1035627243_73:0:1141:800_1920x0_80_0_0_6daf67fe509799874dff0800ddfafc2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, рустам минниханов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Рустам Минниханов, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214
Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214

Премьер Мишустин: проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться

© Flickr / José Luis Celada EubaСамолет Ту-214
Самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Flickr / José Luis Celada Euba
Самолет Ту-214 . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").
Премьер-министр в четверг в рамках рабочей поездки в Казань осмотрел производственные помещения авиазавода в сопровождении главы Минпромторга - вице-премьера Дениса Мантурова, министра финансов Антона Силуанова, главы "Ростеха" Сергея Чемезова, гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря и управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, а также главы Татарстана Рустама Минниханова.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: "Туполев" поставит АК "Якутия" до 12 самолетов Ту-214
15 июня, 18:02
Делегация ознакомилась с работой крупногабаритной электронно-лучевой сварочной установки, установки вакуумного отжига титановых сплавов, заводского оборудования российской компании "СТАН" по механической обработке крупногабаритных деталей. Премьер-министру также показали стапели агрегатной сборки гражданских Ту-214 и участок стыковки фюзеляжа боевого сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.
Осмотр производства завершился в ангаре, где был продемонстрирован образец гражданского Ту-214. Мишустин поднялся на борт, осмотрел салон и кабину воздушного судна.
"Здесь есть над чем поработать и что модернизировать. Но надёжность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее - когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина", - отметил Мишустин, общаясь с пилотами.
После он также пообщался с рабочими завода, обсудив кадровые вопросы и перспективы развития предприятия.
Мишустин в четверг совершает рабочую поездку в Казань, где после посещения производства на авиазаводе имени С.П. Горбунова проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. Также в плане работы главы правительства встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.
Самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ: "Аэрофлот" попросил внести почти сотню правок в салон Ту-214
17 мая, 10:18
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинРустам МиннихановДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала