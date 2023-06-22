https://ria.ru/20230622/tu-214-1879806351.html

Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214

Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214 - РИА Новости, 22.06.2023

Мишустин отметил важность развития проекта гражданского самолета Ту-214

Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:44

2023-06-22T14:44

2023-06-22T14:47

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

рустам минниханов

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ту-214

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"). Премьер-министр в четверг в рамках рабочей поездки в Казань осмотрел производственные помещения авиазавода в сопровождении главы Минпромторга - вице-премьера Дениса Мантурова, министра финансов Антона Силуанова, главы "Ростеха" Сергея Чемезова, гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря и управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, а также главы Татарстана Рустама Минниханова. Делегация ознакомилась с работой крупногабаритной электронно-лучевой сварочной установки, установки вакуумного отжига титановых сплавов, заводского оборудования российской компании "СТАН" по механической обработке крупногабаритных деталей. Премьер-министру также показали стапели агрегатной сборки гражданских Ту-214 и участок стыковки фюзеляжа боевого сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160. Осмотр производства завершился в ангаре, где был продемонстрирован образец гражданского Ту-214. Мишустин поднялся на борт, осмотрел салон и кабину воздушного судна. "Здесь есть над чем поработать и что модернизировать. Но надёжность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее - когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина", - отметил Мишустин, общаясь с пилотами. После он также пообщался с рабочими завода, обсудив кадровые вопросы и перспективы развития предприятия. Мишустин в четверг совершает рабочую поездку в Казань, где после посещения производства на авиазаводе имени С.П. Горбунова проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. Также в плане работы главы правительства встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.

https://ria.ru/20230615/tu-214-1878418257.html

https://ria.ru/20230517/tu-1872315931.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, рустам минниханов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214