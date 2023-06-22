https://ria.ru/20230622/trevoga-1879693393.html

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2023

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:03

2023-06-22T01:03

2023-06-22T01:21

киев

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

киевская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Тревогу также объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html

киев

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, вооруженные силы рф, киевская область, в мире