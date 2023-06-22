https://ria.ru/20230622/trevoga-1879693393.html
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2023
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:03
2023-06-22T01:03
2023-06-22T01:21
киев
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
киевская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Тревогу также объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html
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киев, украина, вооруженные силы рф, киевская область, в мире
Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киевская область, В мире
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей на востоке, юге и центре Украины звучит сигнал воздушной тревоги