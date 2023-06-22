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ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2023
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09:09 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/traty-1879718951.html
ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ
ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2023
ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ
Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей - россияне купили этих препаратов на 382 РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:09
2023-06-22T09:09
россия
общество
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей - россияне купили этих препаратов на 382 миллиона и 89,9 миллиона рублей соответственно, следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). "С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек. В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 миллиона ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 миллиона рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что объем продаж глицина в этот период в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, растительных успокоительных – на 16%. В деньгах россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин – на 12%. "Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки их в нашей стране покупают 191,7 тысячи упаковок на сумму 13,6 миллиона рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тысячи упаковок на 15,9 миллиона рублей в день. Всего же в этот период было продано 5,4 миллиона упаковок таких средств на 382 миллиона рублей", - добавляется в сообщении. При этом лидерами по продаже успокоительных и глицина в период экзаменов выступили Тверская (765 упаковок на 10 тысяч жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки). "Мы, безусловно, понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством "разгона мозга", так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям", - приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.
https://sn.ria.ru/20230619/muzaev-1879111053.html
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россия, общество, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
Россия, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество
ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ

ЦРПТ: траты россиян на успокоительные и глицин из-за ЕГЭ выросли до 472 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей - россияне купили этих препаратов на 382 миллиона и 89,9 миллиона рублей соответственно, следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек. В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 миллиона ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 миллиона рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что объем продаж глицина в этот период в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, растительных успокоительных – на 16%. В деньгах россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин – на 12%.
"Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки их в нашей стране покупают 191,7 тысячи упаковок на сумму 13,6 миллиона рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тысячи упаковок на 15,9 миллиона рублей в день. Всего же в этот период было продано 5,4 миллиона упаковок таких средств на 382 миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
При этом лидерами по продаже успокоительных и глицина в период экзаменов выступили Тверская (765 упаковок на 10 тысяч жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки).
"Мы, безусловно, понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством "разгона мозга", так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям", - приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.
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