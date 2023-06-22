https://ria.ru/20230622/traty-1879718951.html

ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ

ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2023

ЦРПТ сообщил о росте трат россиян на успокоительные в период ЕГЭ

Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей - россияне купили этих препаратов на 382 РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:09

2023-06-22T09:09

2023-06-22T09:09

россия

общество

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей - россияне купили этих препаратов на 382 миллиона и 89,9 миллиона рублей соответственно, следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). "С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек. В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 миллиона ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 миллиона рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что объем продаж глицина в этот период в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, растительных успокоительных – на 16%. В деньгах россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин – на 12%. "Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки их в нашей стране покупают 191,7 тысячи упаковок на сумму 13,6 миллиона рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тысячи упаковок на 15,9 миллиона рублей в день. Всего же в этот период было продано 5,4 миллиона упаковок таких средств на 382 миллиона рублей", - добавляется в сообщении. При этом лидерами по продаже успокоительных и глицина в период экзаменов выступили Тверская (765 упаковок на 10 тысяч жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки). "Мы, безусловно, понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством "разгона мозга", так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям", - приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.

https://sn.ria.ru/20230619/muzaev-1879111053.html

https://sn.ria.ru/20230619/ege-1879104461.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество