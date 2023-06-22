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ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы - РИА Новости, 22.06.2023
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15:42 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/transport-1879819305.html
ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы
ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы - РИА Новости, 22.06.2023
ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы
Банк ВТБ и Московский метрополитен обеспечили работу билетной системы на электрическом речном транспорте столицы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:42
2023-06-22T15:42
втб
московский метрополитен
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Банк ВТБ и Московский метрополитен обеспечили работу билетной системы на электрическом речном транспорте столицы, сообщает пресс-служба банка.Проезд на судах можно оплатить картой "Тройка", банковской картой и по биометрии. ВТБ отвечает за платежный процессинг проекта.Регулярное пассажирское движение на электросудах по Москве-реке было запущено 20 июня президентом России Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем СобянинымПассажиры могут подняться на борт без предварительной покупки билета в кассе или на сайте. Это сделано благодаря полной интеграции речных перевозок в транспортную систему города."Запуск отечественных электросудов, который мы осуществили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Чтобы как можно больше пассажиров могли оценить его преимущества, по решению мэра Москвы проезд будет бесплатным до 23 июня включительно", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он пригласил всех проехать на самом современном в мире регулярном водном электротранспорте."Запуск регулярных маршрутов электрических речных судов – важный и долгожданный этап развития столичной инфраструктуры. Внедрение современных платежных решений в этом высокотехнологичном виде московского городского транспорта – логичное продолжение нашей совместной работы с департаментом транспорта Москвы. Наряду с банковскими картами оплата по биометрии пользуется большой популярностью среди пассажиров метро и МЦК", — отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.Он выразил уверенность, что аналогичные решения для речных перевозок будут также оценены по достоинству.
https://ria.ru/20230621/tramvaychik-1879501212.html
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втб, московский метрополитен, максим ликсутов , москва
ВТБ, Московский метрополитен, Максим Ликсутов , Москва

ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОчередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве
Очередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Очередь из желающих прокатиться на электрических речных судах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Банк ВТБ и Московский метрополитен обеспечили работу билетной системы на электрическом речном транспорте столицы, сообщает пресс-служба банка.
Проезд на судах можно оплатить картой "Тройка", банковской картой и по биометрии. ВТБ отвечает за платежный процессинг проекта.
Регулярное пассажирское движение на электросудах по Москве-реке было запущено 20 июня президентом России Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем Собяниным
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Пассажиры могут подняться на борт без предварительной покупки билета в кассе или на сайте. Это сделано благодаря полной интеграции речных перевозок в транспортную систему города.
«
"Запуск отечественных электросудов, который мы осуществили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Чтобы как можно больше пассажиров могли оценить его преимущества, по решению мэра Москвы проезд будет бесплатным до 23 июня включительно", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он пригласил всех проехать на самом современном в мире регулярном водном электротранспорте.
«
"Запуск регулярных маршрутов электрических речных судов – важный и долгожданный этап развития столичной инфраструктуры. Внедрение современных платежных решений в этом высокотехнологичном виде московского городского транспорта – логичное продолжение нашей совместной работы с департаментом транспорта Москвы. Наряду с банковскими картами оплата по биометрии пользуется большой популярностью среди пассажиров метро и МЦК", — отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.
Он выразил уверенность, что аналогичные решения для речных перевозок будут также оценены по достоинству.
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ВТБМосковский метрополитенМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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