https://ria.ru/20230622/transport-1879819305.html

ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы

ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы - РИА Новости, 22.06.2023

ВТБ и метро обеспечили работу билетной системы на речном транспорте Москвы

Банк ВТБ и Московский метрополитен обеспечили работу билетной системы на электрическом речном транспорте столицы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:42

2023-06-22T15:42

2023-06-22T15:42

втб

московский метрополитен

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Банк ВТБ и Московский метрополитен обеспечили работу билетной системы на электрическом речном транспорте столицы, сообщает пресс-служба банка.Проезд на судах можно оплатить картой "Тройка", банковской картой и по биометрии. ВТБ отвечает за платежный процессинг проекта.Регулярное пассажирское движение на электросудах по Москве-реке было запущено 20 июня президентом России Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем СобянинымПассажиры могут подняться на борт без предварительной покупки билета в кассе или на сайте. Это сделано благодаря полной интеграции речных перевозок в транспортную систему города."Запуск отечественных электросудов, который мы осуществили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Чтобы как можно больше пассажиров могли оценить его преимущества, по решению мэра Москвы проезд будет бесплатным до 23 июня включительно", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он пригласил всех проехать на самом современном в мире регулярном водном электротранспорте."Запуск регулярных маршрутов электрических речных судов – важный и долгожданный этап развития столичной инфраструктуры. Внедрение современных платежных решений в этом высокотехнологичном виде московского городского транспорта – логичное продолжение нашей совместной работы с департаментом транспорта Москвы. Наряду с банковскими картами оплата по биометрии пользуется большой популярностью среди пассажиров метро и МЦК", — отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.Он выразил уверенность, что аналогичные решения для речных перевозок будут также оценены по достоинству.

https://ria.ru/20230621/tramvaychik-1879501212.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, московский метрополитен, максим ликсутов , москва