У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству
Бирюков: основные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Толстопальцево"
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыБлагоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево
Благоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на сайте мэрии.
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"Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта. Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
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"Расширили и привели в порядок тротуары, дополнительно обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составила почти 4 тысячи квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов", - рассказал Бирюков.
По его словам, в результате благоустройства в районе станции появились 77 современных энергоэффективных фонарей, были организованы парковка, разворотная площадка для автобусов и места для временной стоянки такси.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты устанавливают велопарковки и навигационные стелы, на финальном этапе проведут озеленение - уже разбили газон, запланирована высадка деревьев и кустарников. Полностью работы возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершат в этом году.