https://ria.ru/20230622/tolstopaltsevo-1879734411.html

У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству

У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству - РИА Новости, 22.06.2023

У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:48

2023-06-22T09:48

2023-06-22T09:48

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на сайте мэрии. "Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта. Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. "Расширили и привели в порядок тротуары, дополнительно обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составила почти 4 тысячи квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов", - рассказал Бирюков. По его словам, в результате благоустройства в районе станции появились 77 современных энергоэффективных фонарей, были организованы парковка, разворотная площадка для автобусов и места для временной стоянки такси. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты устанавливают велопарковки и навигационные стелы, на финальном этапе проведут озеленение - уже разбили газон, запланирована высадка деревьев и кустарников. Полностью работы возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершат в этом году.

https://ria.ru/20230620/mtsd-1879277015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва