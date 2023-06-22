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У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству - РИА Новости, 22.06.2023
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09:48 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/tolstopaltsevo-1879734411.html
У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству
У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству - РИА Новости, 22.06.2023
У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:48
2023-06-22T09:48
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на сайте мэрии. "Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта. Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. "Расширили и привели в порядок тротуары, дополнительно обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составила почти 4 тысячи квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов", - рассказал Бирюков. По его словам, в результате благоустройства в районе станции появились 77 современных энергоэффективных фонарей, были организованы парковка, разворотная площадка для автобусов и места для временной стоянки такси. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты устанавливают велопарковки и навигационные стелы, на финальном этапе проведут озеленение - уже разбили газон, запланирована высадка деревьев и кустарников. Полностью работы возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершат в этом году.
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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Петр Бирюков, Москва
У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству

Бирюков: основные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Толстопальцево"

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыБлагоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево
Благоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Благоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на сайте мэрии.
«
"Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта. Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
«
"Расширили и привели в порядок тротуары, дополнительно обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составила почти 4 тысячи квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов", - рассказал Бирюков.
По его словам, в результате благоустройства в районе станции появились 77 современных энергоэффективных фонарей, были организованы парковка, разворотная площадка для автобусов и места для временной стоянки такси.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас специалисты устанавливают велопарковки и навигационные стелы, на финальном этапе проведут озеленение - уже разбили газон, запланирована высадка деревьев и кустарников. Полностью работы возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершат в этом году.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОПетр БирюковМосква
 
 
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