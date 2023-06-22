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Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
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17:01 22.06.2023 (обновлено: 17:03 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что, по предварительным данным экспертов ВМС США и Канады, зафиксированные при поиске батискафа "Титан"... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:01
2023-06-22T17:03
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что, по предварительным данным экспертов ВМС США и Канады, зафиксированные при поиске батискафа "Титан" шумы были фоновыми океанскими шумами. Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 14.08 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом. Надежды на благополучный исход ожили после того, как накануне канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа. Представитель береговой охраны США заявил, что эксперты ВМС США и Канады работают над анализом информации о зафиксированных шумах. "По их предварительным отчетам, произведенные звуки были от фонового океанского шума", -заявил Могер в интервью телеканалу Sky News. При этом он отметил, что ВМС продолжают анализ шумов, так же как и поиски в том районе, откуда были звуки. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879734145.html
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша, в мире
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, США, В мире
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"

Береговая охрана США назвала звуки в зоне поисков батискафа "Титан" фоновыми шумами океана

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что, по предварительным данным экспертов ВМС США и Канады, зафиксированные при поиске батискафа "Титан" шумы были фоновыми океанскими шумами.
Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 14.08 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом.
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Надежды на благополучный исход ожили после того, как накануне канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа.
Представитель береговой охраны США заявил, что эксперты ВМС США и Канады работают над анализом информации о зафиксированных шумах.
«
"По их предварительным отчетам, произведенные звуки были от фонового океанского шума", -заявил Могер в интервью телеканалу Sky News.
При этом он отметил, что ВМС продолжают анализ шумов, так же как и поиски в том районе, откуда были звуки.
Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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