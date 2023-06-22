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КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2023
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18:06 22.06.2023 (обновлено: 18:07 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879857374.html
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2023
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:06
2023-06-22T18:07
надежные люди
херсонская область
казбек коков
общество
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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в поселок Железный порт Херсонской области в рамках шефской помощи доставлена очередная партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из подтопленных территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что людям были доставлены средства личной гигиены, большое количество хозяйственных товаров, одежды, дезинфицирующие средства для очистки воды, бытовая техника, огнетушители и многое другое. "По словам руководителя шефской рабочей группы от Кабардино-Балкарии Залима Каширокова, данный груз был сформирован с учетом пожеланий людей, находящихся в пункте временного размещения", - добавили в правительстве.
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html
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херсонская область , казбек коков, общество
Надежные люди, Херсонская область , Казбек Коков, Общество
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области

Власти КБР отправили гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики.
"По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в поселок Железный порт Херсонской области в рамках шефской помощи доставлена очередная партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из подтопленных территорий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что людям были доставлены средства личной гигиены, большое количество хозяйственных товаров, одежды, дезинфицирующие средства для очистки воды, бытовая техника, огнетушители и многое другое.
"По словам руководителя шефской рабочей группы от Кабардино-Балкарии Залима Каширокова, данный груз был сформирован с учетом пожеланий людей, находящихся в пункте временного размещения", - добавили в правительстве.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО
21 июня, 13:30
 
Надежные людиХерсонская областьКазбек КоковОбщество
 
 
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