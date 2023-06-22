https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879857374.html
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2023
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:06
2023-06-22T18:06
2023-06-22T18:07
надежные люди
херсонская область
казбек коков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876680059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1591895a21d28404027c3ad91aa29c96.jpg
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в поселок Железный порт Херсонской области в рамках шефской помощи доставлена очередная партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из подтопленных территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что людям были доставлены средства личной гигиены, большое количество хозяйственных товаров, одежды, дезинфицирующие средства для очистки воды, бытовая техника, огнетушители и многое другое. "По словам руководителя шефской рабочей группы от Кабардино-Балкарии Залима Каширокова, данный груз был сформирован с учетом пожеланий людей, находящихся в пункте временного размещения", - добавили в правительстве.
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876680059_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1f1ecd6d4df2b4298027aba73a65a8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , казбек коков, общество
Надежные люди, Херсонская область , Казбек Коков, Общество
КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
Власти КБР отправили гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики.
"По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова
в поселок Железный порт Херсонской области в рамках шефской помощи доставлена очередная партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из подтопленных территорий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что людям были доставлены средства личной гигиены, большое количество хозяйственных товаров, одежды, дезинфицирующие средства для очистки воды, бытовая техника, огнетушители и многое другое.
"По словам руководителя шефской рабочей группы от Кабардино-Балкарии Залима Каширокова, данный груз был сформирован с учетом пожеланий людей, находящихся в пункте временного размещения", - добавили в правительстве.
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО