https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879857374.html

КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области

КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2023

КБР отправила гумпомощь жителям подтопленных территорий Херсонской области

Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:06

2023-06-22T18:06

2023-06-22T18:07

надежные люди

херсонская область

казбек коков

общество

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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили груз гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий Херсонской области, сообщило правительство республики. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в поселок Железный порт Херсонской области в рамках шефской помощи доставлена очередная партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из подтопленных территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что людям были доставлены средства личной гигиены, большое количество хозяйственных товаров, одежды, дезинфицирующие средства для очистки воды, бытовая техника, огнетушители и многое другое. "По словам руководителя шефской рабочей группы от Кабардино-Балкарии Залима Каширокова, данный груз был сформирован с учетом пожеланий людей, находящихся в пункте временного размещения", - добавили в правительстве.

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html

херсонская область

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херсонская область , казбек коков, общество