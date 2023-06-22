https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879790716.html

Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ

Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады, сообщило в четверг Министерство обороны РФ в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:47

2023-06-22T13:47

2023-06-22T13:50

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады, сообщило в четверг Министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом российские военные за сутки нанесли поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает МО РФ.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф