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Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ
Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады, сообщило в четверг Министерство обороны РФ в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:47
2023-06-22T13:47
2023-06-22T13:50
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады, сообщило в четверг Министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом российские военные за сутки нанесли поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные поразили командный пункт подразделения бригады ВСУ
Российские войска поразили командный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ