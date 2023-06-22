https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879787822.html

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 22.06.2023

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине

ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:32

2023-06-22T13:32

2023-06-22T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391863_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_1be24731dcb7945500ec1af1a1b03c10.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии