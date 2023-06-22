ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине
Минобороны сообщило об ударе ВКС высокоточным оружием по складу западного вооружения ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара в ходе спецоперации на Украине
Нанесение удара в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
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"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".