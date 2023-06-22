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ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 22.06.2023 (обновлено: 13:52 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879787822.html
ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине
ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине
ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:32
2023-06-22T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России
ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине

Минобороны сообщило об ударе ВКС высокоточным оружием по складу западного вооружения ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара в ходе спецоперации на Украине
Нанесение удара в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВКС России в ночь со среды на четверг нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения на Украине, объект поражен, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
«
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы России
 
 
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