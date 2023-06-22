https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879768742.html
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:12
2023-06-22T12:12
2023-06-22T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
николай патрушев
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. "Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО. Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но информация скапливается и из других ведомств. Вы эту работу, я знаю, проводите, каковы обобщенные данные на данный момент", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, обращаясь к Патрушеву.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николай патрушев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николай Патрушев, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации
Путин сообщил, что поручал Патрушеву обобщить данные по работе на спецоперации
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО.
"Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО. Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но информация скапливается и из других ведомств. Вы эту работу, я знаю, проводите, каковы обобщенные данные на данный момент", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, обращаясь к Патрушеву.