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Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879768742.html
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:12
2023-06-22T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
николай патрушев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. "Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО. Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но информация скапливается и из других ведомств. Вы эту работу, я знаю, проводите, каковы обобщенные данные на данный момент", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, обращаясь к Патрушеву.
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безопасность, николай патрушев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николай Патрушев, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации

Путин сообщил, что поручал Патрушеву обобщить данные по работе на спецоперации

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО.
"Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО. Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но информация скапливается и из других ведомств. Вы эту работу, я знаю, проводите, каковы обобщенные данные на данный момент", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, обращаясь к Патрушеву.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколай ПатрушевВладимир ПутинРоссия
 
 
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