https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879768742.html

Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации

Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023

Путин рассказал о поручении Патрушеву по данным о спецоперации

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:12

2023-06-22T12:12

2023-06-22T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

николай патрушев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву обобщить данные по СВО. "Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО. Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но информация скапливается и из других ведомств. Вы эту работу, я знаю, проводите, каковы обобщенные данные на данный момент", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, обращаясь к Патрушеву.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николай патрушев, владимир путин, россия