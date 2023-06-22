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В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879703514.html
В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья
В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья - РИА Новости, 22.06.2023
В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья
Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, находившийся на передовой в зоне спецоперации с конца... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:35
2023-06-22T05:35
специальная военная операция на украине
чугуевский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, находившийся на передовой в зоне спецоперации с конца 2022 года, погиб, сообщили в избиркоме региона. "В зоне специальной военной операции погиб при исполнении воинского долга председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Альберт Юнусов. Преданный своему Отечеству, горячо любящий свою Родину Альберт Гумерович с первых дней объявления частичной мобилизации находился на передовой, проявляя мужество, отвагу и стойкость духа", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского избиркома. По сообщению избиркома, погибшему было 45 лет. За плечами он имел опыт службы во внутренних войсках и более 16 лет работы в избирательной комиссии района.
https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html
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чугуевский район, приморский край
Специальная военная операция на Украине, Чугуевский район, Приморский край
В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья

В зоне СВО погиб глава избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Юнусов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредседатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов (слева)
Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов (слева) - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, находившийся на передовой в зоне спецоперации с конца 2022 года, погиб, сообщили в избиркоме региона.
"В зоне специальной военной операции погиб при исполнении воинского долга председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Альберт Юнусов. Преданный своему Отечеству, горячо любящий свою Родину Альберт Гумерович с первых дней объявления частичной мобилизации находился на передовой, проявляя мужество, отвагу и стойкость духа", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского избиркома.
Денис Семенов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
4 апреля, 16:29
По сообщению избиркома, погибшему было 45 лет. За плечами он имел опыт службы во внутренних войсках и более 16 лет работы в избирательной комиссии района.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевский районПриморский край
 
 
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