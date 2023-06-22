https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879703514.html

В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья

В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья - РИА Новости, 22.06.2023

В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья

Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, находившийся на передовой в зоне спецоперации с конца... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:35

2023-06-22T05:35

2023-06-22T05:35

специальная военная операция на украине

чугуевский район

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147672/07/1476720725_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_26494a95dc4a0abd33888634b76c92e3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, находившийся на передовой в зоне спецоперации с конца 2022 года, погиб, сообщили в избиркоме региона. "В зоне специальной военной операции погиб при исполнении воинского долга председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Альберт Юнусов. Преданный своему Отечеству, горячо любящий свою Родину Альберт Гумерович с первых дней объявления частичной мобилизации находился на передовой, проявляя мужество, отвагу и стойкость духа", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского избиркома. По сообщению избиркома, погибшему было 45 лет. За плечами он имел опыт службы во внутренних войсках и более 16 лет работы в избирательной комиссии района.

https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html

чугуевский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чугуевский район, приморский край