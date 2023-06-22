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В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения - РИА Новости, 22.06.2023
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22:15 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/siriya-1879887803.html
В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения
В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения - РИА Новости, 22.06.2023
В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения
Теракты против военных и гражданского населения участились в Сирии, в июне было 47 нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил на брифинге... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:15
2023-06-22T22:15
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Теракты против военных и гражданского населения участились в Сирии, в июне было 47 нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих сирийской армии и гражданского населения. В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 - только за прошедшую неделю", - сказал он. Кроме того, Гуринов отметил активизацию в Сирии деструктивных сил, которые стремятся дестабилизировать обстановку на подконтрольных правительству территориях. "Российский Центр по примирению враждующих сторон отмечает активизацию деятельности на территории Сирийской Арабской Республики деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях", - заявил он. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир Аш-Шам"*."За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* - один обстрел в провинции Идлиб, "Хайат Тахрир Аш-Шам"* - четыре обстрела в провинции Алеппо", - добавил Гуринов.* Организация признана террористической и запрещена в России
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сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения

ЦПВС: в Сирии участились теракты против военных и гражданского населения

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Теракты против военных и гражданского населения участились в Сирии, в июне было 47 нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"Участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих сирийской армии и гражданского населения. В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 - только за прошедшую неделю", - сказал он.
Кроме того, Гуринов отметил активизацию в Сирии деструктивных сил, которые стремятся дестабилизировать обстановку на подконтрольных правительству территориях.
"Российский Центр по примирению враждующих сторон отмечает активизацию деятельности на территории Сирийской Арабской Республики деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях", - заявил он.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир Аш-Шам"*.
"За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* - один обстрел в провинции Идлиб, "Хайат Тахрир Аш-Шам"* - четыре обстрела в провинции Алеппо", - добавил Гуринов.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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