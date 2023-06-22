https://ria.ru/20230622/siriya-1879887803.html

В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения

В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения - РИА Новости, 22.06.2023

В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения

Теракты против военных и гражданского населения участились в Сирии, в июне было 47 нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил на брифинге... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:15

2023-06-22T22:15

2023-06-22T22:15

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сирия

россия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Теракты против военных и гражданского населения участились в Сирии, в июне было 47 нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих сирийской армии и гражданского населения. В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 - только за прошедшую неделю", - сказал он. Кроме того, Гуринов отметил активизацию в Сирии деструктивных сил, которые стремятся дестабилизировать обстановку на подконтрольных правительству территориях. "Российский Центр по примирению враждующих сторон отмечает активизацию деятельности на территории Сирийской Арабской Республики деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях", - заявил он. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир Аш-Шам"*."За сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* - один обстрел в провинции Идлиб, "Хайат Тахрир Аш-Шам"* - четыре обстрела в провинции Алеппо", - добавил Гуринов.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20230622/siriya-1879887325.html

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)