https://ria.ru/20230622/siriya-1879887325.html

В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий

В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий - РИА Новости, 22.06.2023

В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий

Грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов со стороны возглавляемой США коалиции продолжаются в Сирии, сообщил на брифинге РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:07

2023-06-22T22:07

2023-06-22T22:16

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов со стороны возглавляемой США коалиции продолжаются в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов."Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". Нарушения носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции"", - сказал Гуринов на брифинге.

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