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В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий
В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий - РИА Новости, 22.06.2023
В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий
Грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов со стороны возглавляемой США коалиции продолжаются в Сирии, сообщил на брифинге РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:07
2023-06-22T22:07
2023-06-22T22:16
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов со стороны возглавляемой США коалиции продолжаются в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов."Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". Нарушения носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции"", - сказал Гуринов на брифинге.
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в мире, сирия, сша
В Сирии зафиксировали 18 нарушений режима прекращения боевых действий
ЦПВС: Сирии зафиксировали 18 нарушений протокола деконфликтации американскими дронами