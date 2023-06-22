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В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879848277.html
В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику
В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику - РИА Новости, 22.06.2023
В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику
Некоторые предприятия в Шебекино начинают работать, в частности, к запуску с 1 июля готовится макаронная фабрика, но нужно создать условия для возврата людей и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:34
2023-06-22T17:34
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
россия
татьяна москалькова
экономика
ситуация в днр и лнр
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Некоторые предприятия в Шебекино начинают работать, в частности, к запуску с 1 июля готовится макаронная фабрика, но нужно создать условия для возврата людей и убедиться, что там безопасно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе посещения пункта временного размещения в парк-отеле "Сенино" в Заокском районе Тульской области Москалькова провела личный прием эвакуированных из приграничных территорий Белгородской области, где обратившиеся сообщили, что в Шебекино возобновляется работа макаронной фабрики. В свою очередь уполномоченный позвонила руководителю Шебекинского округа и убедилась в том, что некоторые предприятия готовятся начать свою работу. "Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока. Воду подводят, запускают предприятия. Какие-то предприятия уже начинают работать, но и людям тогда нужно создать условия для возврата и убедиться, что там безопасно", - сказала Москалькова в ходе приема. Омбудсмен отметила, что в связи с этим эвакуированные жители спрашивают, как они могут перебраться, в какое время, как будут оформляться трудовые отношения в условиях их привычной жизни. "Я со своей стороны буду интересоваться у руководства и Белгородской области, и у военных, есть ли гарантии безопасности для возвращения людей", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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шебекино, белгородская область, россия, татьяна москалькова, экономика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику

Москалькова заявила, что в Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Некоторые предприятия в Шебекино начинают работать, в частности, к запуску с 1 июля готовится макаронная фабрика, но нужно создать условия для возврата людей и убедиться, что там безопасно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе посещения пункта временного размещения в парк-отеле "Сенино" в Заокском районе Тульской области Москалькова провела личный прием эвакуированных из приграничных территорий Белгородской области, где обратившиеся сообщили, что в Шебекино возобновляется работа макаронной фабрики. В свою очередь уполномоченный позвонила руководителю Шебекинского округа и убедилась в том, что некоторые предприятия готовятся начать свою работу.
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"Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока. Воду подводят, запускают предприятия. Какие-то предприятия уже начинают работать, но и людям тогда нужно создать условия для возврата и убедиться, что там безопасно", - сказала Москалькова в ходе приема.
Омбудсмен отметила, что в связи с этим эвакуированные жители спрашивают, как они могут перебраться, в какое время, как будут оформляться трудовые отношения в условиях их привычной жизни.
"Я со своей стороны буду интересоваться у руководства и Белгородской области, и у военных, есть ли гарантии безопасности для возвращения людей", - сказала Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьРоссияТатьяна МоскальковаЭкономикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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