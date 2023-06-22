https://ria.ru/20230622/shebekino-1879848277.html

В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику

В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику - РИА Новости, 22.06.2023

В Шебекино с 1 июля готовят к запуску макаронную фабрику

Некоторые предприятия в Шебекино начинают работать, в частности, к запуску с 1 июля готовится макаронная фабрика, но нужно создать условия для возврата людей и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:34

2023-06-22T17:34

2023-06-22T17:34

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

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татьяна москалькова

экономика

ситуация в днр и лнр

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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Некоторые предприятия в Шебекино начинают работать, в частности, к запуску с 1 июля готовится макаронная фабрика, но нужно создать условия для возврата людей и убедиться, что там безопасно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе посещения пункта временного размещения в парк-отеле "Сенино" в Заокском районе Тульской области Москалькова провела личный прием эвакуированных из приграничных территорий Белгородской области, где обратившиеся сообщили, что в Шебекино возобновляется работа макаронной фабрики. В свою очередь уполномоченный позвонила руководителю Шебекинского округа и убедилась в том, что некоторые предприятия готовятся начать свою работу. "Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока. Воду подводят, запускают предприятия. Какие-то предприятия уже начинают работать, но и людям тогда нужно создать условия для возврата и убедиться, что там безопасно", - сказала Москалькова в ходе приема. Омбудсмен отметила, что в связи с этим эвакуированные жители спрашивают, как они могут перебраться, в какое время, как будут оформляться трудовые отношения в условиях их привычной жизни. "Я со своей стороны буду интересоваться у руководства и Белгородской области, и у военных, есть ли гарантии безопасности для возвращения людей", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шебекино, белгородская область, россия, татьяна москалькова, экономика, ситуация в днр и лнр