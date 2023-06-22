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Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье

Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2023

Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье

Госжилинспекция Подмосковья провела проверку свыше 7 тыс. домов на готовность к отопительному сезону. При этом выяснилось, что порядка половины зданий не до... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:11

2023-06-22T18:11

2023-06-22T18:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья провела проверку свыше 7 тыс. домов на готовность к отопительному сезону. При этом выяснилось, что порядка половины зданий не до конца готовы к осенне-зимнему периоду. Такой информацией поделилась руководитель ГЖИ региона Ольга Федина. Об этом сообщил телеканал "360"."Значительно ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение „Проверки Подмосковья“", – рассказала Ольга Федина.Для проверки использовали чек-листы, которые включают в себя 20 пунктов. Особо пристально специалисты относятся к дверям и окнам. Они должны плотно закрываться. Также недопустимы любые протечки труб.Инспекторы должны проверить нормализацию температурно-влажностного режима. Они изучат содержание вентиляции, водоотводов, термоизоляции, инженерных коммуникаций, чердаков и кровель.В 2023 году наиболее частыми нарушениями являлись подтопления, захламления и загромождения приямков в домах. Теперь дело стоит за управляющими компаниями, которые должны устранить их в ближайшее время. Полностью отработать замечания удалось во Власихе, Восходе, Домодедове, Котельниках, Луховицах и Серебряных Прудах.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)