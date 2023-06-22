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Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2023
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Новости Подмосковья
 
18:11 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/sezon-1879858431.html
Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье
Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2023
Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье
Госжилинспекция Подмосковья провела проверку свыше 7 тыс. домов на готовность к отопительному сезону. При этом выяснилось, что порядка половины зданий не до... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:11
2023-06-22T18:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья провела проверку свыше 7 тыс. домов на готовность к отопительному сезону. При этом выяснилось, что порядка половины зданий не до конца готовы к осенне-зимнему периоду. Такой информацией поделилась руководитель ГЖИ региона Ольга Федина. Об этом сообщил телеканал "360"."Значительно ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение „Проверки Подмосковья“", – рассказала Ольга Федина.Для проверки использовали чек-листы, которые включают в себя 20 пунктов. Особо пристально специалисты относятся к дверям и окнам. Они должны плотно закрываться. Также недопустимы любые протечки труб.Инспекторы должны проверить нормализацию температурно-влажностного режима. Они изучат содержание вентиляции, водоотводов, термоизоляции, инженерных коммуникаций, чердаков и кровель.В 2023 году наиболее частыми нарушениями являлись подтопления, захламления и загромождения приямков в домах. Теперь дело стоит за управляющими компаниями, которые должны устранить их в ближайшее время. Полностью отработать замечания удалось во Власихе, Восходе, Домодедове, Котельниках, Луховицах и Серебряных Прудах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Проверку готовности домов к отопительному сезону провели в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПроверка помещения теплового пункта многоквартирного дома
Проверка помещения теплового пункта многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья провела проверку свыше 7 тыс. домов на готовность к отопительному сезону. При этом выяснилось, что порядка половины зданий не до конца готовы к осенне-зимнему периоду. Такой информацией поделилась руководитель ГЖИ региона Ольга Федина. Об этом сообщил телеканал "360".
"Значительно ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение „Проверки Подмосковья“", – рассказала Ольга Федина.
Для проверки использовали чек-листы, которые включают в себя 20 пунктов. Особо пристально специалисты относятся к дверям и окнам. Они должны плотно закрываться. Также недопустимы любые протечки труб.
Инспекторы должны проверить нормализацию температурно-влажностного режима. Они изучат содержание вентиляции, водоотводов, термоизоляции, инженерных коммуникаций, чердаков и кровель.
В 2023 году наиболее частыми нарушениями являлись подтопления, захламления и загромождения приямков в домах. Теперь дело стоит за управляющими компаниями, которые должны устранить их в ближайшее время. Полностью отработать замечания удалось во Власихе, Восходе, Домодедове, Котельниках, Луховицах и Серебряных Прудах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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