https://ria.ru/20230622/sevmorput-1879761214.html
Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути
Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути
Правительство России к 1 декабря ждет концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути, следует из поручений премьер-министра Михаила... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:45
2023-06-22T11:45
2023-06-22T11:45
экономика
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
северный морской путь
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России к 1 декабря ждет концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути, следует из поручений премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованных на сайте кабмина. "К 1 декабря в правительство должна быть представлена концепция развития транзитного потенциала Северного морского пути, разработкой которой занимаются "Росатом", Минвостокразвития, Минтранс, Минэкономразвития и МИД", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230617/plany-1878848157.html
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экономика, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), северный морской путь
Экономика, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Северный морской путь
Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути
Мишустин поручил разработать концепцию развития транзитного потенциала Севморпути