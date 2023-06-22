https://ria.ru/20230622/sevmorput-1879761214.html

Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути

Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути - РИА Новости, 22.06.2023

Мишустин поручил разработать концепцию по транзитному потенциалу Севморпути

Правительство России к 1 декабря ждет концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути, следует из поручений премьер-министра Михаила... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:45

2023-06-22T11:45

2023-06-22T11:45

экономика

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

северный морской путь

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России к 1 декабря ждет концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути, следует из поручений премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованных на сайте кабмина. "К 1 декабря в правительство должна быть представлена концепция развития транзитного потенциала Северного морского пути, разработкой которой занимаются "Росатом", Минвостокразвития, Минтранс, Минэкономразвития и МИД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230617/plany-1878848157.html

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экономика, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), северный морской путь