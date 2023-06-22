https://ria.ru/20230622/sessiya-1879797045.html
Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове
Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове - РИА Новости, 22.06.2023
Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове
Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно", состоялась в Саратове в рамках цикла региональных мероприятий по программе "Сделано в России", она... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:11
2023-06-22T14:11
2023-06-22T14:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
саратовская область
саратов
елена лебединская
сделано в россии
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно", состоялась в Саратове в рамках цикла региональных мероприятий по программе "Сделано в России", она была организована Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке ЦПЭ Саратовской области."Количество компаний, получивших сертификат "Сделано в России", не отражает потенциал Саратовской области. Тех, у кого пока нет "птички", я призываю активно участвовать в данной работе", - сказал принимавший участие в сессии министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.Он отметил экспортный потенциал саратовского бизнеса и призвал компании активно присоединяться к программе "Сделано в России".О преференциях, которые дает программа, условиях участия и процессе получения сертификата "Сделано в России" рассказала директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова."Важно отметить, что у России дифференцированный экспортный портфель, поэтому перечень инструментов для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" постоянно дополняется с учетом отраслей компаний, вступающих в программу. Основополагающим принципом для участия в программе "Сделано в России" является добровольная сертификация, подтверждающая улучшенные характеристики продукции", - отметила она.Эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Ольга Киселева рассказала о демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia, продвигающих российскую продукцию пищевой промышленности во Вьетнаме, Египте, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.Компании пищевой, косметической и легкой промышленности выразили заинтересованность в участии в программе "Сделано в России", а также получили необходимую информацию от спикеров в формате "вопрос-ответ".В панельной сессии приняли участие заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская, а также представитель регионального органа по сертификации ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова" Вадим Рудольф.Также в рамках поездки в Саратов делегация РЭЦ совместно с Министерством экономического развития Саратовской области и ЦПЭ посетила саратовское предприятие полного производственного цикла "АСпром", занимающееся автоматизацией промышленных предприятий.Программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.Подробнее о программе можно прочитать на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".
https://ria.ru/20230524/tsikl-1873947019.html
https://ria.ru/20230606/sertifikaty-1876471330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саратовская область, саратов, елена лебединская, сделано в россии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Саратовская область, Саратов, Елена Лебединская, Сделано в России, Экономика
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно", состоялась в Саратове в рамках цикла региональных мероприятий по программе "Сделано в России", она была организована Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке ЦПЭ Саратовской области.
"Количество компаний, получивших сертификат "Сделано в России", не отражает потенциал Саратовской области. Тех, у кого пока нет "птички", я призываю активно участвовать в данной работе", - сказал принимавший участие в сессии министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.
Он отметил экспортный потенциал саратовского бизнеса и призвал компании активно присоединяться к программе "Сделано в России".
О преференциях, которые дает программа, условиях участия и процессе получения сертификата "Сделано в России" рассказала директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова.
"Важно отметить, что у России дифференцированный экспортный портфель, поэтому перечень инструментов для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" постоянно дополняется с учетом отраслей компаний, вступающих в программу. Основополагающим принципом для участия в программе "Сделано в России" является добровольная сертификация, подтверждающая улучшенные характеристики продукции", - отметила она.
РЭЦ запускает цикл региональных мероприятий по программе "Сделано в России"
Эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Ольга Киселева рассказала о демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia, продвигающих российскую продукцию пищевой промышленности во Вьетнаме
, Египте
, Китае
, ОАЭ
, Саудовской Аравии
и Турции
.
Компании пищевой, косметической и легкой промышленности выразили заинтересованность в участии в программе "Сделано в России", а также получили необходимую информацию от спикеров в формате "вопрос-ответ".
В панельной сессии приняли участие заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская
, а также представитель регионального органа по сертификации ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова" Вадим Рудольф.
Также в рамках поездки в Саратов делегация РЭЦ совместно с Министерством экономического развития Саратовской области и ЦПЭ посетила саратовское предприятие полного производственного цикла "АСпром", занимающееся автоматизацией промышленных предприятий.
Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции
Программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.
Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.
Подробнее о программе можно прочитать на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".