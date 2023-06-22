https://ria.ru/20230622/sessiya-1879797045.html

Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове

Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове - РИА Новости, 22.06.2023

Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове

Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно", состоялась в Саратове в рамках цикла региональных мероприятий по программе "Сделано в России", она... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:11

2023-06-22T14:11

2023-06-22T14:11

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

саратовская область

саратов

елена лебединская

сделано в россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746362652_0:245:3050:1961_1920x0_80_0_0_6198e8a2f448fbf4aa3d075454fdee8b.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно", состоялась в Саратове в рамках цикла региональных мероприятий по программе "Сделано в России", она была организована Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке ЦПЭ Саратовской области."Количество компаний, получивших сертификат "Сделано в России", не отражает потенциал Саратовской области. Тех, у кого пока нет "птички", я призываю активно участвовать в данной работе", - сказал принимавший участие в сессии министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.Он отметил экспортный потенциал саратовского бизнеса и призвал компании активно присоединяться к программе "Сделано в России".О преференциях, которые дает программа, условиях участия и процессе получения сертификата "Сделано в России" рассказала директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова."Важно отметить, что у России дифференцированный экспортный портфель, поэтому перечень инструментов для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" постоянно дополняется с учетом отраслей компаний, вступающих в программу. Основополагающим принципом для участия в программе "Сделано в России" является добровольная сертификация, подтверждающая улучшенные характеристики продукции", - отметила она.Эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Ольга Киселева рассказала о демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia, продвигающих российскую продукцию пищевой промышленности во Вьетнаме, Египте, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.Компании пищевой, косметической и легкой промышленности выразили заинтересованность в участии в программе "Сделано в России", а также получили необходимую информацию от спикеров в формате "вопрос-ответ".В панельной сессии приняли участие заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская, а также представитель регионального органа по сертификации ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова" Вадим Рудольф.Также в рамках поездки в Саратов делегация РЭЦ совместно с Министерством экономического развития Саратовской области и ЦПЭ посетила саратовское предприятие полного производственного цикла "АСпром", занимающееся автоматизацией промышленных предприятий.Программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.Подробнее о программе можно прочитать на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".

https://ria.ru/20230524/tsikl-1873947019.html

https://ria.ru/20230606/sertifikaty-1876471330.html

россия

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саратовская область, саратов, елена лебединская, сделано в россии, экономика