https://ria.ru/20230622/sertifikaty-1879809430.html
Цифровая выдача фито/вет сертификатов доступна на платформе "Мой экспорт"
Цифровая выдача фито/вет сертификатов доступна на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 22.06.2023
Цифровая выдача фито/вет сертификатов доступна на платформе "Мой экспорт"
Электронные процедуры оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификатов будут доступны только через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:57
2023-06-22T14:57
2023-06-22T14:57
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Электронные процедуры оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификатов будут доступны только через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."С 3 июля 2023 года заявления в электронной форме на оформление фитосанитарного, в том числе реэкспортного, сертификата и с 1 сентября 2023 года заявления в электронной форме на оформление экспортного ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз подконтрольной продукции будут подаваться исключительно с использованием платформы "Мой экспорт" - сообщил РЭЦ в своем телеграм-канале "Новости российского экспорта"."Мы с Россельхознадзором продолжаем работать над тем, чтобы процесс получения разрешительных документов для экспортеров становился удобнее. Если раньше компании собирали стопку бумаг и ходили по ведомствам, то теперь они просто подают заявление онлайн. При этом совсем скоро подать электронное заявление на получение сертификатов можно будет исключительно через платформу "Мой экспорт", что обеспечит доступ к единым оптимизированным процедурам получения необходимых документов и сделает весь процесс еще проще", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Чтобы получить фитосанитарный сертификат, компании необходимо выбрать на платформе сервис "Запрос фитосанитарного сертификата" и подать онлайн-заявку на фитосанитарный сертификат со сведениям без скан-копий документов. Компания может выбрать территориально удобный отдел Россельхознадзора для выдачи сертификата и предварительно получить уведомление об имеющихся ограничениях страны импорта.Срок оформления сертификата через платформу "Мой экспорт" составит один рабочий день. Сведения об оформленном сертификате сразу поступают в личный кабинет компании. Предпринимателю остается только получить бумажный документ - по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенные органы стран-импортеров пока принимают сертификаты только на бумаге.Также на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, которое необходимо для получения фитосанитарного сертификата.Инструкция по работе с сервисом по запросу фитосанитарного сертификата можно посмотреть на сервисе Rutube, на странице Российского экспортного центра.Для того чтобы получить ветеринарный сертификат с использованием платформы "Мой экспорт", предпринимателю нужно лишь подать онлайн-заявку со сведениями, которые автоматически получаются из систем Россельхознадзора.Дополнительными преимуществами использования Сервиса по запросу ветеринарного сертификата являются выбор времени и места оформления сертификата и документарная проверка в электронном формате в течение 8 рабочих часов, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.При этом осмотр продукции осуществляется по сформированному Сервисом QR-коду без предъявления бумажных документов.Также на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции
https://ria.ru/20230622/sessiya-1879797045.html
https://ria.ru/20230622/pavilony-1879764009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Электронные процедуры оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификатов будут доступны только через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"С 3 июля 2023 года заявления в электронной форме на оформление фитосанитарного, в том числе реэкспортного, сертификата и с 1 сентября 2023 года заявления в электронной форме на оформление экспортного ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз подконтрольной продукции будут подаваться исключительно с использованием платформы "Мой экспорт" - сообщил РЭЦ в своем телеграм-канале "Новости российского экспорта".
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"Мы с Россельхознадзором
продолжаем работать над тем, чтобы процесс получения разрешительных документов для экспортеров становился удобнее. Если раньше компании собирали стопку бумаг и ходили по ведомствам, то теперь они просто подают заявление онлайн. При этом совсем скоро подать электронное заявление на получение сертификатов можно будет исключительно через платформу "Мой экспорт", что обеспечит доступ к единым оптимизированным процедурам получения необходимых документов и сделает весь процесс еще проще", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Чтобы получить фитосанитарный сертификат, компании необходимо выбрать на платформе сервис "Запрос фитосанитарного сертификата" и подать онлайн-заявку на фитосанитарный сертификат со сведениям без скан-копий документов. Компания может выбрать территориально удобный отдел Россельхознадзора для выдачи сертификата и предварительно получить уведомление об имеющихся ограничениях страны импорта.
Срок оформления сертификата через платформу "Мой экспорт" составит один рабочий день. Сведения об оформленном сертификате сразу поступают в личный кабинет компании. Предпринимателю остается только получить бумажный документ - по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенные органы стран-импортеров пока принимают сертификаты только на бумаге.
Также на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, которое необходимо для получения фитосанитарного сертификата.
Инструкция по работе с сервисом по запросу фитосанитарного сертификата можно посмотреть на сервисе Rutube, на странице Российского экспортного центра.
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Для того чтобы получить ветеринарный сертификат с использованием платформы "Мой экспорт", предпринимателю нужно лишь подать онлайн-заявку со сведениями, которые автоматически получаются из систем Россельхознадзора.
Дополнительными преимуществами использования Сервиса по запросу ветеринарного сертификата являются выбор времени и места оформления сертификата и документарная проверка в электронном формате в течение 8 рабочих часов, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.
При этом осмотр продукции осуществляется по сформированному Сервисом QR-коду без предъявления бумажных документов.
Также на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции