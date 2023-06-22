https://ria.ru/20230622/serbiya-1879893298.html

Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики

Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики - РИА Новости, 22.06.2023

Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики

Премьер Сербии Ана Брнабич направила на утверждение Скупщине (парламенту) предложение об отставке призывавшего к санкциям против РФ министра экономики Раде... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:18

2023-06-22T20:18

2023-06-22T23:21

в мире

сербия

россия

ана брнабич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879427117_0:137:2240:1397_1920x0_80_0_0_656abbc88990f6e89c6ed7be769d3286.jpg

БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич направила на утверждение Скупщине (парламенту) предложение об отставке призывавшего к санкциям против РФ министра экономики Раде Басты, сообщила пресс-служба правительства. "Глава правительства республики Сербии Ана Брнабич сообщила сегодня членам правительства, что по предложению коалиционных партнеров - Социалистической партии Сербии и "Единой Сербии", народной Скупщине направлено предложение о снятии с должности министра хозяйства (экономики) Раде Басты", - говорится в сообщении кабмина. Ранее издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник сообщило, что министр Баста по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы снят с должности. Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня призвал "закрыть свой рот" министра экономики Басту, который ранее призывал ввести санкции против РФ, а затем требовал от президента начать аресты правых активистов. Глава "Единой Сербии" в июне сообщил об отставке Басты сначала с места зампредседателя движения, а затем и его исключении из партии. В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, однако, Баста остался на посту.

https://radiosputnik.ria.ru/20230511/serbiya-1871084990.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, ана брнабич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)