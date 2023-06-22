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Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики - РИА Новости, 22.06.2023
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20:18 22.06.2023 (обновлено: 23:21 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/serbiya-1879893298.html
Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики
Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики - РИА Новости, 22.06.2023
Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики
Премьер Сербии Ана Брнабич направила на утверждение Скупщине (парламенту) предложение об отставке призывавшего к санкциям против РФ министра экономики Раде... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:18
2023-06-22T23:21
в мире
сербия
россия
ана брнабич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич направила на утверждение Скупщине (парламенту) предложение об отставке призывавшего к санкциям против РФ министра экономики Раде Басты, сообщила пресс-служба правительства. "Глава правительства республики Сербии Ана Брнабич сообщила сегодня членам правительства, что по предложению коалиционных партнеров - Социалистической партии Сербии и "Единой Сербии", народной Скупщине направлено предложение о снятии с должности министра хозяйства (экономики) Раде Басты", - говорится в сообщении кабмина. Ранее издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник сообщило, что министр Баста по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы снят с должности. Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня призвал "закрыть свой рот" министра экономики Басту, который ранее призывал ввести санкции против РФ, а затем требовал от президента начать аресты правых активистов. Глава "Единой Сербии" в июне сообщил об отставке Басты сначала с места зампредседателя движения, а затем и его исключении из партии. В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, однако, Баста остался на посту.
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в мире, сербия, россия, ана брнабич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Россия, Ана Брнабич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Премьер Сербии внесла предложение об отставке министра экономики

Премьер Сербии Брнабич внесла в парламент предложение об отставке министра экономики Басты

© Sputnik / Лола ЂорђевићРаде Баста
Раде Баста - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Лола Ђорђевић
Раде Баста. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич направила на утверждение Скупщине (парламенту) предложение об отставке призывавшего к санкциям против РФ министра экономики Раде Басты, сообщила пресс-служба правительства.
"Глава правительства республики Сербии Ана Брнабич сообщила сегодня членам правительства, что по предложению коалиционных партнеров - Социалистической партии Сербии и "Единой Сербии", народной Скупщине направлено предложение о снятии с должности министра хозяйства (экономики) Раде Басты", - говорится в сообщении кабмина.
Ранее издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник сообщило, что министр Баста по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы снят с должности.
Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня призвал "закрыть свой рот" министра экономики Басту, который ранее призывал ввести санкции против РФ, а затем требовал от президента начать аресты правых активистов. Глава "Единой Сербии" в июне сообщил об отставке Басты сначала с места зампредседателя движения, а затем и его исключении из партии.
В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, однако, Баста остался на посту.
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