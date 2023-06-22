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Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту - РИА Новости, 22.06.2023
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Новости Подмосковья
 
20:41 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/scheta-1879879119.html
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту - РИА Новости, 22.06.2023
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту
У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:41
2023-06-22T20:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему быстрых платежей. Такой информацией поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь абоненты МосОблЕИРЦ будут получать электронные письма с двумя активными ссылками: "Оплатить без страховки" и "Оплатить со страховкой". Ссылки ведут на страницу оплаты.При этом жители, у которых нет услуги "Добровольное страхование", будут получать письмо с одной ссылкой.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему быстрых платежей. Такой информацией поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь абоненты МосОблЕИРЦ будут получать электронные письма с двумя активными ссылками: "Оплатить без страховки" и "Оплатить со страховкой". Ссылки ведут на страницу оплаты.
При этом жители, у которых нет услуги "Добровольное страхование", будут получать письмо с одной ссылкой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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