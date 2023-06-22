https://ria.ru/20230622/scheta-1879879119.html
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту - РИА Новости, 22.06.2023
Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту
У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:41
2023-06-22T20:41
2023-06-22T20:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/17/1560231743_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_971acf3e17757d2e396ec382035e7285.jpg
У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему быстрых платежей. Такой информацией поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь абоненты МосОблЕИРЦ будут получать электронные письма с двумя активными ссылками: "Оплатить без страховки" и "Оплатить со страховкой". Ссылки ведут на страницу оплаты.При этом жители, у которых нет услуги "Добровольное страхование", будут получать письмо с одной ссылкой.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/17/1560231743_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_bf48c66a9e31f7485e76777f75274b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)