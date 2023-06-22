https://ria.ru/20230622/scheta-1879879119.html

Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту

Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту - РИА Новости, 22.06.2023

Жители МО получили возможность оплачивать счета ЖКХ через электронную почту

У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:41

2023-06-22T20:41

2023-06-22T20:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать квитанции от МосОблЕИРЦ с помощью электронной почты. Для этого можно использовать карту или систему быстрых платежей. Такой информацией поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь абоненты МосОблЕИРЦ будут получать электронные письма с двумя активными ссылками: "Оплатить без страховки" и "Оплатить со страховкой". Ссылки ведут на страницу оплаты.При этом жители, у которых нет услуги "Добровольное страхование", будут получать письмо с одной ссылкой.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)