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Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения - РИА Новости, 22.06.2023
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:05
2023-06-22T00:05
2023-06-22T00:05
владимир сальдо
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. "Нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена. Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Херсон, Херсонская область , Россия, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения