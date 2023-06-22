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Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения - РИА Новости, 22.06.2023
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00:05 22.06.2023
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Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения - РИА Новости, 22.06.2023
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:05
2023-06-22T00:05
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
херсон
херсонская область
россия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. "Нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена. Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, херсон, херсонская область , россия, разрушение каховской гэс
Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Херсон, Херсонская область , Россия, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо сообщил, что его дом попал в зону наводнения

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом попал в зону наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.
"Нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена. Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо
00:02
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
 
Владимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ПутинХерсонХерсонская областьРоссияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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