https://ria.ru/20230622/punkt-1879855597.html
Переход между Крымом и Херсонской областью работает в штатном режиме
Переход между Крымом и Херсонской областью работает в штатном режиме - РИА Новости, 22.06.2023
Переход между Крымом и Херсонской областью работает в штатном режиме
Пункт пропуска в районе крымского Армянска (Каланчак-Армянск) работает в штатном режиме, сохраняется рабочее движение автомобилей, заторов и пробок по обе... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:01
2023-06-22T18:01
2023-06-22T18:01
херсонская область
владимир сальдо
сергей аксенов (политик)
происшествия
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КАЛАНЧАК (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Пункт пропуска в районе крымского Армянска (Каланчак-Армянск) работает в штатном режиме, сохраняется рабочее движение автомобилей, заторов и пробок по обе стороны перехода нет, передает корреспондент РИА Новости. Время ожидания в очереди автомобильного транспорта со стороны Армянска не изменилось и не превышает 40 минут, рассказал РИА Новости житель Крыма, направляющийся из Симферополя в Херсонскую область на легковом автомобиле. Со стороны бывшего пропускного пункта Каланчак в Херсонской области в сторону Армянска в очереди находится не более 15 грузовых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что в ночь на четверг украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между двумя регионами. Власти Крыма подчеркнули, что обстрел моста не может кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один – в районе Джанкоя.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879815232.html
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херсонская область , владимир сальдо, сергей аксенов (политик), происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Переход между Крымом и Херсонской областью работает в штатном режиме
Переход между Крымом и Херсонской областью в районе Армянска работает в штатном режиме
КАЛАНЧАК (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Пункт пропуска в районе крымского Армянска (Каланчак-Армянск) работает в штатном режиме, сохраняется рабочее движение автомобилей, заторов и пробок по обе стороны перехода нет, передает корреспондент РИА Новости.
Время ожидания в очереди автомобильного транспорта со стороны Армянска не изменилось и не превышает 40 минут, рассказал РИА Новости житель Крыма, направляющийся из Симферополя в Херсонскую область на легковом автомобиле.
Со стороны бывшего пропускного пункта Каланчак в Херсонской области в сторону Армянска в очереди находится не более 15 грузовых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
сообщили, что в ночь на четверг украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между двумя регионами. Власти Крыма подчеркнули, что обстрел моста не может кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один – в районе Джанкоя
.
В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту