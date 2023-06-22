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Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 22.06.2023 (обновлено: 12:27 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879772960.html
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:23
2023-06-22T12:27
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
энергодар
украина
владимир зеленский
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная ложь.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине."Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь", - сказал Песков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html
энергодар
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дмитрий песков, энергодар, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Энергодар, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Россия
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС

Песков назвал заявление Зеленского о готовящейся провокации на ЗАЭС очередной ложью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная ложь.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.
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19 июня, 17:28
"Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь", - сказал Песков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковЭнергодарУкраинаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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