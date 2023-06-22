https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879772960.html

Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС

Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023

Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможной провокации на ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:23

2023-06-22T12:23

2023-06-22T12:27

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

энергодар

украина

владимир зеленский

запорожская аэс

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная ложь.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине."Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь", - сказал Песков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html

энергодар

украина

россия

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дмитрий песков, энергодар, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, россия