https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879705675.html

Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик

Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик - РИА Новости, 22.06.2023

Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик

Власти оккупированного украинскими войсками Херсона готовят очередную провокацию, для которой заминировали емкости с отравляющим веществом — хлором, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:38

2023-06-22T06:38

2023-06-22T09:16

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 22 июн — РИА Новости. Власти оккупированного украинскими войсками Херсона готовят очередную провокацию, для которой заминировали емкости с отравляющим веществом — хлором, сообщил РИА Новости активист подпольной организации "Русский Херсон"."По нашей информации, нацисты свезли бочки с хлором в район автовокзала и заминировали его с целью провокации. Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — сказал он на видео, переданном из города.По словам подпольщика, его соратники продолжают устанавливать координаты мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Херсонской области и передавать их российской армии."Русский Херсон" проверяет информацию о местах дислокации подразделений 124-й отдельной бригады теробороны в населенном пункте Садово. По имеющимся у нас координатам, на улице Набережная расположено до роты личного состава. Также нам известны координаты ангара с военной техникой противника. Подразделения 126-й отдельной бригады теробороны ВСУ размещены в поселке Никольское, численностью до роты располагаются по имеющимся у нас координатам", — рассказал подпольщик.Он сообщил также адреса, по которым размещаются подразделения украинской военной полиции, пообещав, что, как только эти координаты будут подтверждены, их сразу передадут "куда следует".Подпольщики создали организацию "Русский Херсон" в начале апреля. Своей задачей они считают выявление мест дислокации подразделений и техники ВСУ и передачу этих данных российским военным.

https://ria.ru/20230622/podpole-1879699075.html

https://ria.ru/20230614/zaes-1877949428.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область , киев, вооруженные силы украины, в мире