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Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик - РИА Новости, 22.06.2023
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06:38 22.06.2023 (обновлено: 09:16 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879705675.html
Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик
Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик - РИА Новости, 22.06.2023
Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик
Власти оккупированного украинскими войсками Херсона готовят очередную провокацию, для которой заминировали емкости с отравляющим веществом — хлором, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:38
2023-06-22T09:16
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
киев
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 22 июн — РИА Новости. Власти оккупированного украинскими войсками Херсона готовят очередную провокацию, для которой заминировали емкости с отравляющим веществом — хлором, сообщил РИА Новости активист подпольной организации "Русский Херсон"."По нашей информации, нацисты свезли бочки с хлором в район автовокзала и заминировали его с целью провокации. Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — сказал он на видео, переданном из города.По словам подпольщика, его соратники продолжают устанавливать координаты мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Херсонской области и передавать их российской армии."Русский Херсон" проверяет информацию о местах дислокации подразделений 124-й отдельной бригады теробороны в населенном пункте Садово. По имеющимся у нас координатам, на улице Набережная расположено до роты личного состава. Также нам известны координаты ангара с военной техникой противника. Подразделения 126-й отдельной бригады теробороны ВСУ размещены в поселке Никольское, численностью до роты располагаются по имеющимся у нас координатам", — рассказал подпольщик.Он сообщил также адреса, по которым размещаются подразделения украинской военной полиции, пообещав, что, как только эти координаты будут подтверждены, их сразу передадут "куда следует".Подпольщики создали организацию "Русский Херсон" в начале апреля. Своей задачей они считают выявление мест дислокации подразделений и техники ВСУ и передачу этих данных российским военным.
https://ria.ru/20230622/podpole-1879699075.html
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херсон, херсонская область , киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев готовит провокацию с хлором в Херсоне, предупредил подпольщик

Подпольщик из Херсона сообщил, что Киев готовит в городе провокации с хлором

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 22 июн — РИА Новости. Власти оккупированного украинскими войсками Херсона готовят очередную провокацию, для которой заминировали емкости с отравляющим веществом — хлором, сообщил РИА Новости активист подпольной организации "Русский Херсон".
"По нашей информации, нацисты свезли бочки с хлором в район автовокзала и заминировали его с целью провокации. Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — сказал он на видео, переданном из города.
По словам подпольщика, его соратники продолжают устанавливать координаты мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Херсонской области и передавать их российской армии.
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"Русский Херсон" проверяет информацию о местах дислокации подразделений 124-й отдельной бригады теробороны в населенном пункте Садово. По имеющимся у нас координатам, на улице Набережная расположено до роты личного состава. Также нам известны координаты ангара с военной техникой противника. Подразделения 126-й отдельной бригады теробороны ВСУ размещены в поселке Никольское, численностью до роты располагаются по имеющимся у нас координатам", — рассказал подпольщик.
Он сообщил также адреса, по которым размещаются подразделения украинской военной полиции, пообещав, что, как только эти координаты будут подтверждены, их сразу передадут "куда следует".
Подпольщики создали организацию "Русский Херсон" в начале апреля. Своей задачей они считают выявление мест дислокации подразделений и техники ВСУ и передачу этих данных российским военным.
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