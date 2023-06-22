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На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.06.2023
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14:37 22.06.2023 (обновлено: 14:50 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/proizvodstvo-1879804054.html
На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей
На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.06.2023
На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214 направят... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:37
2023-06-22T14:50
ту-214
экономика
михаил мишустин
казань
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214 направят 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния."Проект по серийному производству Ту-214 очень важен... По согласованию с президентом я хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне - это выделение 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект", - сказал Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли.Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета - до 6500 километров. Сейчас самолет выпускается на заводе в Казани малой серией. Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.
https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html
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ту-214, экономика, михаил мишустин, казань
Ту-214, Экономика, Михаил Мишустин, Казань
На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей

Мишустин заявил, что на развитие производства Ту-214 направили 41,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214 направят 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.
«
"Проект по серийному производству Ту-214 очень важен... По согласованию с президентом я хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне - это выделение 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект", - сказал Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли.
Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета - до 6500 километров. Сейчас самолет выпускается на заводе в Казани малой серией. Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.
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Ту-214ЭкономикаМихаил МишустинКазань
 
 
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